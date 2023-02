Małysz wpadł w dziurę, a i tak zgarnął medal! "To cud, że się nie przewróciłem"

Po kapitalnym dla siebie sezonie 2000/2001 , w trakcie którego zdobył między innymi pierwszą w karierze Kryształową Kulę i dwa medale mistrzostw świata w Lahti (złoto i srebro), Adam Małysz bardzo dobrze rozpoczął także kolejną odsłonę rywalizacji. W pierwszej części sezonu 2001/2002 w praktyce nie schodził z podium, przed Turniejem Czterech Skoczni notując aż sześć zwycięstw. Nasz rodak był murowanym faworytem do triumfu w tej imprezie, podczas której miał bronić tytułu.

Na skoczniach w Niemczech i Austrii naszego rodaka dopadł jednak mały kryzys formy . Zajmował kolejno piąte, trzecie, drugie i dziewiąte miejsce, a w "generalce" był czwarty, co powszechnie przyjęte zostało jako porażka. Wygrał fenomenalny Sven Hannawald , będąc pierwszym zawodnikiem w historii z kompletem triumfów w zawodach. Przed igrzyskami Małysz wziął udział jeszcze w trzech konkursach PŚ: w Willingen był siódmy, a w Zakopanem (gdzie dopingowało go kilkadziesiąt tysięcy fanów) siódmy i pierwszy. Sukces z Wielkiej Krokwi rozbudził nadzieje, że dyspozycja naszego asa wraca na właściwe tory.

20 lat od brązu Małysza. "Cud, że się nie przewróciłem"

Bezpośrednio przed IO "Orzeł z Wisły" odpuścił konkursy PŚ w Sapporo (ze światowej czołówki pojechali tam tylko Austriacy, za co zapłacili podczas najważniejszej imprezy czterolecia wysoką cenę). Kwalifikacje do konkursu na normalnej skoczni w Salt Lake City wygrał Hannawald, ale Małysz pokazał, że będzie w grze - skoczył najdalej (98,5 metra) i zajął trzecie miejsce, przegrywając z Niemcem o pięć punktów. Rodzielił ich Simon Ammann, który do "Hanniego" stracił punkt.