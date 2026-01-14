Małysz ujawnia prawdę ws. Stocha i Tomasiaka. Nie gryzł się w język

Kacper Tomasiak w swoim pierwszym roku w Pucharze Świata zaskoczył wszystkich - tylko raz nie zakwalifikował się do konkursu, zaliczył swoje pierwsze podium w konkursie duetów i stał się największą polską medalową szansą na nadchodzących igrzyskach olimpijskich. Adam Małysz z podziwem patrzy na wyczyny 18-latka.

Adam Małysz jasno ws. Tomasiaka i Stocha

Małysz z uwagą obserwuje dokonania 18-letniego skoczka, który przebojem wdarł się do Pucharu Świata. Zawodnik zgromadził dotąd 320 punktów i plasuje się na 12. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Szef PZN przyznał w rozmowie z Eurosportem, że liczy na to, że przykład Tomasiaka pobudzi jego młodszych kolegów i rówieśników, którzy uratowaliby przyszłość skoków w Polsce.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

"W naszej grupie jest czterech-pięciu młodych zawodników, którzy przez pewien czas prezentowali bardzo zbliżony do Kacpra poziom. Teraz on wyskoczył. Może to da pozostałym kopa. Zobaczą, że dobrze idzie i że mogą do niego dołączyć" - wyjaśnił.

Zapytano Małysza również, czy Tomasiak zastąpi Stocha, tak jak Stoch zastąpił aktualnego prezesa PZN - doszło wtedy nawet do symbolicznego przekazania pałeczki w Planicy. Małysz twierdzi, że coś takiego nie będzie już możliwe.

Tamte czasy już minęły i powtórzenie takiej historii będzie ogromnym wyzwaniem. Zawodnika o talencie Kamila trudno będzie zastąpić, ale wierzę w młode pokolenie. Wierzę w Kacpra, który na obecnym etapie kariery wydaje się nawet silniejszy, niż był Kamil w tym samym wieku

Adam Małysz o przyszłości Tomasiaka

Widać, że choć Tomasiak świetnie zaczął przygodę z Pucharem Świata, to czeka go jeszcze długa droga. Małysz starał się być bardzo ostrożny w swoich ocenach. "Kluczowe będzie to, ile wytrzyma ten poziom nie tylko fizycznie, ale również mentalnie, i czy będzie umieć konsekwentnie robić postępy oraz bronić swojej pozycji. Ma zaledwie 18 lat, a już pokazuje, że potrafi brać odpowiedzialność i rywalizować na wysokim poziomie. On potrzebuje jeszcze czasu, tak samo, jak pozostali młodzi zawodnicy" - tłumaczył.

"Kacper już teraz zrobił ogromny postęp mimo młodego wieku. Pozostaje mieć nadzieję, że utrzyma ten poziom i będzie się dalej rozwijał. Patrząc na jego siłę i sposób, w jaki radzi sobie z presją, jestem przekonany, że stać go na jeszcze więcej" - przyznał były skoczek. Dodał też, że dostrzega wśród juniorów wiele obiecujących zawodników, którzy mogą wypełnić lukę pokoleniową, jaka utworzyła się w kadrze. Mówił jednak, że do tego potrzebna będzie cierpliwość.

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Adam Małysz Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News