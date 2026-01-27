Artur Gac, Interia: Poniedziałkowe święto, czyli ogłoszenie kadry na ZIO, szybko zeszło na dalszy plan, przykryte skandalem wokół naszych alpejek Anieli Sawickiej i Nikoli Komorowskiej, a następnie gruchnęła sprawa dotycząca alpejczyków Michała Jasiczka i Piotra Habdasa. Pana w siedzibie PKOl nie było. Jak pan odebrał to, co wybrzmiało na briefingu prasowym?

Adam Małysz, prezes PZN: - Na pewno nie zgadzam się z tymi słowami, są to słowa krzywdzące. Skoro pan prezes Piesiewicz mówi o transparentności, to przypomnijmy sobie, jaką on serwuje transparentność. A jeśli chodzi o transparentność, to dostał od nas wszystkie papiery, a w moim zastępstwie podczas wyboru kadr na igrzyska Tomasz Grzywacz, sekretarz PZN, miał przedstawić wszystko to w szczegółach co dostali od nas. Jednak pan Piesiewicz go nie wpuścił. A dostałem zgodę pisemną na to, że może uczestniczyć. Więc jak tu mówić o jakiejkolwiek transparentności? Do tego członkowie zarządu PKOl zostali wprowadzeni w błąd, bo pan Habdas został usunięty z naszej listy, a wstawiony pan Jasiczek. Nie wiem, kto to zrobił, czy pan Radosław Piesiewicz czy ktoś inny, ale tak zostało zrobione.

Mówi pan, że dostaliście zgodę na piśmie z PKOl. Zgodę na to, by pan Grzywacz pod pana nieobecność reprezentował PZN? Pod pismem podpisał się prezes Piesiewicz?

- To był mail, który przyszedł z sekretariatu biura pana Piesiewicza. Wszystkie pisma tam kierujemy, tak samo my wszystkie pisma PKOl dostajemy z sekretariatu, nie bezpośrednio od żadnego z członków zarządu.

Jest pan w stanie wiernie przywołać treść tej zgody?

- Tak. Mianowicie, że zgadzają się z tym, by stawił się Tomasz Grzywacz. Pani poprosiła o jego imię i nazwisko. Dodano, że nie może reprezentować PZN na całym zarządzie, ale w kwestii wyborów i tak dalej będzie normalnie dopuszczony na posiedzenie. I to nam całkowicie wystarczało. Innymi słowy nie mógł przebywać tylko w tej części, w której podejmowany będzie temat finansów. Choć też nie wiem dlaczego, skoro pan Piesiewicz jest taki transparentny.

W pewnej chwili trwania briefingu powiedział, że pewnie powie pan, że o wszystkim dowiedział się z mediów.

- To znaczy czego?

Wobec tego wiernie zacytuję: "Cieszę się, że zarząd PKOl do tych odwołań podszedł z najwyższą wagą. Szkoda, że podczas tak ważnego posiedzenia zarządu nie było pana prezesa Adama Małysza, który najprawdopodobniej powie, że dowiedział się o wszystkim z mediów. Żałuję, że nie mógł z nami być, a jeśli jest członkiem, powinien być i rozmawiać".

- No i właśnie to jest cały pan Piesiewicz. A gdy jestem na zarządzie, to nikt nie może się odezwać na kontrze, tylko wszyscy muszą grać tak, jak pan Piesiewicz. Oczywiście, nieraz właśnie z mediów dowiadywaliśmy się o pewnych skandalkach, które w tej instytucji miały miejsce, bez mediów tego by nie było, między innymi demaskowania spraw finansowych PKOl. Wracając do meritum, przecież to było zrobione specjalnie, bo pan Piesiewicz doskonale wiedział, ze ja nie będę na zarządzie, a będzie mnie reprezentował ktoś inny. I nie wpuścił naszego sekretarza, mimo wcześniejszego potwierdzenia, że może być. Przecież jeśli był taki niepewny całej transparentności Polskiego Związku Narciarskiego, to dlaczego nie przeczytał dokumentów, które wysłaliśmy? Dlaczego nie wpuścił naszego sekretarza? Bo z góry to miał zaplanowane, żeby po prostu mnie ośmieszyć.

Cała historia najnowszego starcia jest niestety taka, czego pan szybko zaczął mieć świadomość, jak fatalnie poprowadzona została sprawa związana z Anielą Sawicką i Nikolą Komorowską.

- Oczywiście. My przyznaliśmy się do tego błędu, zresztą decyzja została cofnięta. I we wszystkich papierach, które później były wysyłane do PKOl-u, ta zmiana już była. Stara uchwała została cofnięta i obowiązywała nowa uchwała. Bądźmy szczerzy, wszyscy popełniamy błędy, było jak było, ale przyznaliśmy się do tego i zmieniliśmy decyzję. Jednak to, co zrobił pan Piesiewicz, jest niewybaczalne. To pierwszy raz, gdy PKOl ingeruje w dane związki i zmienia jakieś decyzje. Sprawdzaliśmy, taka sytuacja dotąd nie miała miejsca.

To trochę tak, jak powiedział prezes Piesiewicz ws. wyżej wymienionych alpejek, ale nie tylko. "To, co wydarzyło się w przypadku PZN, w naszej ocenie jest brakiem transparentności i nieprzestrzeganiem ustalonych zasad. Jak sięgam pamięcią, nie pamiętam żeby kiedykolwiek aż taka historia się wydarzyła" - stwierdził w poniedziałek.

- Z jego strony na pewno mamy precedens. Gdyby pan Piesiewicz dokładnie przeczytał nasz regulamin, mógłby się dowiedzieć, skąd wzięły się różne rzeczy. Może ten regulamin nie jest idealny, ale mówiąc takie słowa, sam powinien się nad sobą zastanowić.

Koincydencja rezygnacji samej Nikoli Komorowskiej ze startu w ZIO z waszą nową uchwałą, upublicznioną tego samego dnia, choć datowaną na dzień poprzedni, wyglądała tak, jakbyście liczyli na jej stanowisko.

- Absolutnie nie.

To skąd ta chronologia zdarzeń?

- Uchwała została podjęta i miała być opublikowana. Faktycznie, Nikola trochę nas uprzedziła ze swoją decyzją, ale po stronie związku jest trochę inaczej, takie rzeczy trwają. Protokoły tworzą prawnicy i de facto pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie od razu opublikować, bo potrzebny jest pewien proces. I to jest jedyny powód. Broń Boże nie chodziło o to, by poczekać z tym na rezygnację Nikoli.

Tak po ludzku, jak bardzo ciąży panu ta historia? Przecież nawet nie trzeba przypominać, że gdy sam pan wchodził na mistrzowski poziom, po drodze kształtowała się pana osobowość, odporność psychiczna i siła mentalna. Patrząc na sprawę obu alpejek zgadza się pan, że w gruncie rzeczy mamy dwie "ofiary"?

- Tak. I mówię to panu otwarcie. Dziewczyny stały się przede wszystkim ofiarami systemu. Ja nie ukrywam, że całe wytyczne, które mieliśmy, nie były za precyzyjne. De facto w każdej naszej dyscyplinie jest tak, że główny głos ma trener, a akurat w narciarstwie alpejskim nie było tego wpisanego w wytyczne. I może przede wszystkim tutaj był główny błąd. Dlatego ja też liczyłem na głos trenerów, którzy jasno zadeklarują, kto i jak. Kwestia jest taka, że wytyczne mówią swoje i powinno to być podjęte według wytycznych. Dlatego mówię wprost, że zarząd podjął błąd w tej kwestii. Stąd była prośba do zarządu, by jeszcze raz się nad tym zastanowić i doszło do zmiany decyzji. Dwóch członków zmieniło, trzech się wstrzymało, do tego dochodziłem ja i sekretarz, więc wynik brzmiał 4-3. W ten sposób decyzja została przegłosowana i zmieniona.

Mówiłem już o tym, że sam głosowałem na pana Piesiewicza. Jednak odkąd w PKOl pewne rzeczy stały się – nomen omen – nietransparentne, czyli wielu historii dowiadywaliśmy się z mediów, stałem się niewygodną personą, bo zacząłem zadawać za dużo pytań. Można powiedzieć, że pan prezes nie za chętnie w pewnych kwestiach ze mną współpracował, widząc mnie po stronie opozycji. Ja nigdy personalnie nic do niego nie miałem, ale chciałem, by to wszystko było przejrzyste. Tym bardziej, że jako członek zarządu odpowiadam za to, co tam się dzieje. Nie tylko swoją twarzą, ale także majątkiem.

Ta sytuacja niestety też pokazuje, że ciągle jest przestrzeń na rozgrywki i przeciąganie liny pomiędzy dwoma mocnymi ośrodkami, czyli Śląsko-Beskidzkim Związkiem Narciarskim, a Tatrzańskim Związkiem Narciarskim. Pamiętam jedną z naszych rozmów z przeszłości, gdy też zwracał pan na to uwagę. Jak dziś patrzy pan na ich sprawczość?

- Powiem tak: nie sądzę, że akurat tutaj była jakaś rozgrywka nie wiadomo o co, choć patrząc z pewnej perspektywy jedna zawodniczka jest ze Śląska, a druga z Zakopanego. Ale ciężki mi sobie w tej sprawie wyobrazić, by to była rozgrywka między tymi dwoma największymi okręgami.

Domniemana historia mogłaby być inna, na co zwrócił uwagę Jakub Pobożniak z TVP Sport. To znaczy takie "porozumienie" zahaczałoby także o skoczka Pawła Wąska, czyli reprezentanta ŚBZN, do czego w obliczu korzystnego rozstrzygnięcia ws. narciarek alpejskich nie zgłaszać pretensji miałby TZN.

- No tak, ale z drugiej strony przecież Pawła Wąska wybrał trener. I tutaj nie było żadnego podważania. Oczywiście niektórzy z członków zarządu gdzieś tam mieli o to jakiś żal, ale koniec końców zostało to przegłosowane w stu procentach. Zresztą większość z nas od razu mówiła, że to było w gestii trenera. W samych wytycznych też było napisane jasno, że trener ma prawo powołać jednego na własne życzenie. Z różnych powodów, które nawet nie musi podawać.

Członek zarządu i prezydium PKOl Rafał Tataruch, jednocześnie prezes PZŁS, w rozmowie z Interią powiedział ciekawą rzecz. Mianowicie jeden z uczestników wczorajszych obrad zaproponował, by już na kolejne igrzyska olimpijskie wszystkie związki przysłały do działu prawnego, do komisji sportowej, swoje propozycje regulaminów kwalifikacji. Aby były one jak najbardziej klarowne i przejrzyste, słowem wyczyszczone, dla każdego.

- Pan Rafał Tataruch też ma do nas numer telefonu. Jeśli miał jakiekolwiek wątpliwości, spokojnie mógł zadzwonić, czy nawet zwrócić się mailowo. I de facto PKOl poprosił o nasze wytyczne oraz wytłumaczenie tych protestów, które zostały do nich wysłane przez pana Jasiczka, dziewczyny oraz jednego z naszych biegaczy. My ustosunkowaliśmy się do tego, mając czas na wysłanie do momentu posiedzenia zarządu. Do nas mail wpłynął późno w piątek, a w niedzielę odpowiedzieliśmy. Dodając, że nazajutrz już na miejscu nasz sekretarz wszystko wyjaśni, będąc do dyspozycji od samego początku, czyli od prezydium po zarząd. Stawił się, a nie został wpuszczony. Czy nie byłoby łatwiejsze, by osoba z PZN mogła to wytłumaczyć?

I dochodzimy do drugiej sprawy, która wybuchła dopiero podczas briefingu, czyli decyzją PKOl cofnięto miejsce w kadrze olimpijskiej Piotrowi Habdasowi, a w jego miejsce nominowano Michała Jasiczka. Z pana punktu widzenia to był totalny szok?

- No szok. Na pewno szok. Tym bardziej, że sekretarz, który był na miejscu, pytał wszystkich jak to wyglądało, ten proces decyzyjny, i nikt nie wiedział. W zasadzie nikt nie przyznał się, kto jakby zamienił te dwie osoby. Jestem przekonany, że zrobił to prezes lub sekretarz. No bo kto inny, skoro żaden z członków zarządu i prezydium tego nie wiedział i nie zrobił?

Przy tej okazji prezes Piesiewicz zwrócił uwagę na problem z finansowaniem. Powiedział tak: "jednego z nich związek w ogóle pominął w finansowaniu przygotowań, mimo że środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na jego przygotowania zostały przekazane".

- Bzdura. My nigdy nie dostajemy środków na danych zawodników, chyba że to są wybitni zawodnicy, jak na przykład Kamil Stoch, który ma indywidualne dofinansowanie. My dostajemy środki na kadry. Panowie Jasiczkowie nie przeszli żadnych testów Iron Mana, nie zgłosili się. W naszym regulaminie jest, że mają obowiązek startu w mistrzostwach Polski, a tego nie zrobili. Kolejna rzecz, przez dwa lata nie dostarczali do nas badań lekarskich. Tłumaczą się tym, że to my powinniśmy wysłać. My mamy maile, które są do nich, żeby zgłosili się na badania. Skoro to nie są nasi kadrowicze, bo de facto nie są w kadrze, to nawet nie mamy takiego obowiązku, ale wiedzieliśmy, że i tak na własną rękę trenują oraz startują. Dlatego prosiliśmy o to, by takie badania mieli. To jest podstawa, żeby w ogóle móc brać udział w zawodach, tym bardziej, że bez takich badań oni nie mogą startować. Nie są w żadnych systemach antydopingowych, co także jest obowiązkiem. Więc naprawdę po to Tomek Grzywacz był na zarządzie, by wytłumaczyć to wszystko i pokazać, jakie były procedury wyboru pana Habdasa, a nie Jasiczka. Został tylko i wyłącznie, chyba przez pana Piesiewicza, przeczytany list, który dostał od pana Jasiczka, jakie to jest niesprawiedliwe, że jego syn nie jedzie.

Jesteśmy w zasadzie w przededniu rozpoczęcie igrzysk, które startują już 6 lutego. Widzi pan jeszcze przestrzeń i dyskutujecie, by podjąć pewne kroki, aby spróbować dokonać odwrócenia nominacji wśród tej dwójki alpejczyków?

- Na pewno byśmy chcieli, tylko pytanie jest, czy PKOl jest w stanie przyznać się do błędu, tak jak myśmy to zrobili. Bo każdy jest omylny, każdy popełnia błędy. Pytanie jest takie, czy członkowie zarządu w ogóle zostali poinformowani o tym, jakie procedury były u nas w związku i dlaczego wybraliśmy tak, a nie inaczej. My na pewno, jako związek, nie weźmiemy żadnej odpowiedzialności za pana Jasiczka na igrzyskach. Mówię to od razu otwarcie. Nie mamy żadnych badań od nich, można powiedzieć że od dwóch lat nie mieliśmy żadnego kontaktu gdzie i jak trenowali, czy robili jakiekolwiek badania, co zażywali i tak dalej.

Literalnie co to znaczy, że nie weźmiecie odpowiedzialności?

- Zostali powołani przez PKOl, a nie przez PZN. Myśmy nie rekomendowali Jasiczka, uzasadniając to, a PKOl zrobił to na własną rękę. Bracia Jasiczkowie nie są naszymi kadrowiczami, bo nimi nie chcieli być. Więc dlaczego mamy brać odpowiedzialność za tego zawodnika? Nie sądzę, żeby tam było nie wiadomo co, na przykład doping, ale my o tym nie wiemy. My nie wiemy, jak ci zawodnicy trenowali, gdzie, jak się suplementowali i jak byli prowadzeni. Największy problem PZN jest taki, i powiem to wprost, że nie jesteśmy w stanie stworzyć kadry narodowej w narciarstwie alpejskim, bo nikt nie chce. Każdy chce trenować na własną rękę. Panowie Jasiczkowie chętnie by do kadry przystąpili, ale na własnych warunkach. Oni po trzech miesiącach zwłoki podpisali umowy zawodnicze, bo inaczej nie mogliby wystartować w żadnych zawodach. Ale przygotowywali się i startowali na własny koszt.

Sytuacja jest absolutnie chora. Mamy kolejne niepowetowane i niepoliczalne straty, bo dochodzi osobisty dramat następnych sportowców.

- Zgadza się, ale też bądźmy szczerzy. Na igrzyska zawodnicy jadą po to, żeby walczyć o medale. A my cały czas rozmawiamy o sprawie w takim kontekście, że jeśli ci nasi sportowcy wejdą do najlepszej "30", to będzie naprawdę sukces. To nie są zawodnicy, którzy będą walczyć o medale. Ja broń Boże nie mówię tutaj, że nie wierzę w nich, tylko ich obecny poziom nie jest takim, by umożliwić walkę o zwycięstwa w Pucharze Świata i na igrzyskach. My tutaj mówimy o uczestnictwie w igrzyskach. A chcemy, żeby wygrywać medale, czy wysyłać zawodników, którzy tylko i wyłącznie tam są, by uczestniczyć? Podkreślę raz jeszcze, to nie jest mój brak wiary w ich rozwój, ale patrzę na sprawę z perspektywy, na jakim poziomie są aktualnie.

Tu bym uważał, bo można powiedzieć, że do takiej sytuacji doszliśmy w naszych skokach. Na tej zasadzie można stwierdzić, że wyślijmy do Włoch tylko największego gwaranta Kacpra Tomasiaka, bo w przypadku pozostałych pewnie będziemy drżeć o to, czy wejdą do finałowej serii.

- No można by było tak powiedzieć, ale z drugiej strony ci zawodnicy punktują w Pucharze Świata, punktowali, a co niektórzy już wygrywali lub stawali na podium. Więc jest troszkę różnicy. A jeśli popatrzymy na poziom naszych alpejek czy alpejczyków, to oprócz Maryny Gąsienicy-Daniel, nie jest dobrze. Na pewno szkoda Magdaleny Łuczak, która ma kontuzję, bo bądźmy szczerzy - pewnie Magda wywalczyłaby drugie miejsce, jeśli chodzi o skład kobiet. W kontekście ogółu cały czas bardziej rozmawiamy o uczestnictwie i walce o top "30".

Rozumiem, że w najczarniejszych snach nie wyobrażał pan sobie, że przed imprezą, która zawsze dla pana była także tą koronną, wybuchną sprawy tego kalibru, w zasadzie przysłaniając wątki czysto sportowe.

- To jest niewyobrażalne, naprawdę. Powiem szczerze, jest mi bardzo przykro z tego powodu. Nie tylko, jeśli chodzi o zawodników, ale to także uderza we mnie. Jest to bardzo bolesne. Tym bardziej, że często jestem krytykowany, a prawo związkowe, nie tylko w tym naszym, stanowi, że prezes w gruncie rzeczy może mało. De facto to zarząd decyduje. Chciałbym, aby w zarządzie, nie tylko w PZN, zasiadali ludzie, którzy znają się na sporcie.

Może i prezes mało może, ale jak już może, to czasami wstrzymuje się od głosu. A to, w momencie "sprawdzam", pan uczynił.

- No tak, to był mój błąd. I przyznaję się do tego, że nie postawiłem faktycznie na wytyczne. Mogłem tak samo powiedzieć, jak sekretarz generalny, że to jest najważniejszy punkt. Też patrzyłem na to trochę z takiej perspektywy, co będzie bardziej sprawiedliwe. Czy wytyczne, czy może to, co mówili inni członkowie zarządu. Bo dla mnie, jako byłego sportowca i prezesa, najważniejsze jest to, by zawodnicy przywozili medale. A dzisiaj wygląda to tak, jak wygląda. Jakbym miał jasny sygnał od trenerów, że dany zawodnik ma większy potencjał i jego chcemy zabrać, na pewno nie miałbym problemów w tym, by przychylić się do takiego głosu.

Na koniec zostawiłem wątek Kamila Stocha, który razem z Natalią Czerwonką będzie pełnił rolę chorążego reprezentacji. Ta decyzja chwilowo połączy pana z prezesem Piesiewiczem?

- Na pewno tak. Tylko rzecz jest w tym, jak to ładnie powiedział pan Piesiewicz, że pan Małysz będzie się tłumaczył, iż o wszystkim dowiedział się z mediów… Bo skąd się o tym dowiedziałem? Z mediów. Pan Piesiewicz, pomijając związek, zadzwonił bezpośrednio do Kamila, pytając go czy się na to zgodzi. Więc bądźmy szczerzy i dorośli… Gdy pewne rzeczy się robi, to powinno być tak, jak sam powiedział, czyli transparentne.

Z prezesem Piesiewiczem macie osobisty konflikt, a tego typu historie tylko podnoszą między wami temperaturę połajanek?

- Mówiłem już o tym, że sam głosowałem na pana Piesiewicza. Jednak odkąd w PKOl pewne rzeczy stały się - nomen omen - nietransparentne, czyli wielu historii dowiadywaliśmy się z mediów, stałem się niewygodną personą, bo zacząłem zadawać za dużo pytań. Można powiedzieć, że pan prezes nie za chętnie w pewnych kwestiach ze mną współpracował, widząc mnie po stronie opozycji. Ja nigdy personalnie nic do niego nie miałem, ale chciałem, by to wszystko było przejrzyste. Tym bardziej, że jako członek zarządu odpowiadam za to, co tam się dzieje. Nie tylko swoją twarzą, ale także majątkiem. Więc w momencie, gdy dowiadujesz się o "grubych" sprawach, to przepraszam, ale chcesz wiedzieć wszystko co jest grane. W tym momencie stałem się niewygodny. Sądziłem, że po naszym ostatnim spotkaniu pewne rzeczy zeszły na drugi plan i zaczęliśmy trochę bardziej się rozumieć, a tu nagle taki cios. Myślę, że to było ładnie przygotowane przez prezesa PKOl-u.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

Adam Małysz KAI TALLER Newspix.pl

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz Piotr Nowak PAP

Rafał Kot o aferze z nominacjami olimpijskimi: Chciałem przeprosić za zaistniałą sytuację. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport