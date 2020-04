"Małysz to zdrajca, Małysz to oszust". Jak o sportowcach śpiewali muzycy?

Fenomen socjologiczny Adama Małysza sprawił, że doczekał się on nawet utworów muzycznych o sobie samym. Jednak nie tylko Małysz udowodnił, że sportowcy często stają się ikonami popkultury. Kto jeszcze, prócz Orła z Wisły, został bohaterem mniej lub bardziej znanych piosenek?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To były wielkie dni Roberta Lewandowskiego. Oto 22 ligowe bramki polskiego snajpera (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jeszcze długo przed tym, nim Paweł Kukiz sam zaczął przypuszczać, że kiedyś zaangażuje się w działalność polityczną, jego piosenki królowały na listach przebojów. Nie wszystkie utwory spotykały się z dobrym przyjęciem słuchaczy - zwłaszcza, że artysta w wielu utworach uwielbiał prowokować. W ten sposób oberwało się nawet Adamowi Małyszowi.

Reklama

Pamiętne słowa "Małysz to zdrajca, Małysz to oszust. Nie umiał skakać od początku" - to refren utworu "Pieśń o Małyszu, czyli frustracje komentatora sportowego". Numer, w zamiarze ironiczny, wywołał w 2004 roku sporo kontrowersji.



Małysz, po trzech triumfach w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata, zaliczył w końcu słabszy sezon. Wówczas Kukiz z zespołem Piersi wypuścili pamiętny "kawałek" i zderzyli się z falą krytyki.



- Celem było wyśmianie "Januszy", którzy kochali Małysza kiedy było dobrze, a hejtowali, gdy nie był pierwszy. Niestety mnóstwo ludzi odebrało tekst dosłownie i zostałem okrzyknięty "wrogiem Małysza i skoków" - wspominał po latach Kukiz.