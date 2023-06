Letni sezon skoków narciarskich to przedsmak tego, co czeka nas za kilka miesięcy zimą w Pucharze Świata. Tegoroczne zmagania na skoczniach rozpoczną się nietypowo, bo od konkursów w ramach igrzysk europejskich na Średniej Krokwi w Zakopanem. Pierwszy indywidualny konkurs mężczyzn odbędzie się już 28 czerwca. Z tej okazji przygotowaliśmy quiz. Co wiesz o sukcesach Stocha, Kubackiego i całej reszty w letnich konkursach skoków narciarskich? Sprawdź!