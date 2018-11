- Kamil skoczył bardzo dobrze. Ani nie drgnęło nim w powietrzu. Już teraz jest w takiej formie, że rywale się mogą bać. Kamil rozpędza się dopiero, a już teraz jest bardzo wysoko. Później, gdy sezon się rozwinie, jeszcze ciężej będzie go im zatrzymać - powiedział na antenie TVP dyrektor polskich skoczków Adam Małysz po Pucharze Świata w Ruce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stoch drugi, Żyła trzeci w PŚ w Ruce. Wideo © 2018 Associated Press

W sobotnim konkursie Kamil Stoch był drugi, a Piotr Żyła trzeci, wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. To pierwsze tak udane zawody dla Orłów na skoczni w Ruce, gdzie co roku decydują tyleż umiejętności, co warunki pogodowe - kręcący na buli w różnych kierunkach wiatr.

Reklama

Najsłabiej w naszej ekipie wypadł Maciej Kot, który po skoku na 106 m zajął 53. miejsce, ale dyrektor Małysz nie martwi się o zakopiańczyka.



- O Maćka Kota jestem o tyle spokojny, że on zawsze był nerwowy w takich sytuacjach, a dzisiaj jest naprawdę spokojny, musi tylko nabrać cierpliwości - tłumaczy.

"Orzeł z Wisły" zdradza, na czym polega problem Maćka.



- Jego błąd to zły nawyk, który ma od dawna. W Ruce odbił się dobrze, ale niestety, po wyjściu z progu zaczynało nim "kręcić", niekomfortowo się z tym czuje. Sam mi opowiadał, że w locie bał się, że jeśli nie skoryguje tego, to go wręcz odwróci na plecy! Jeśli ma takie odczucia, to nie mamy do czynienia z prostą sprawą, a nawyk jest mocno zakorzeniony - tłumaczy Adam.

- Maciek potrzebuje wielu skoków, powtarzających się, bez tego kręcenia, skrzywiania narty, nabrania nowych nawyków - stawia nowe cele Kotowi Adam Małysz.

Dyrektor wyraził zadowolenie z przebiegu drugich w tym sezonie zawodów indywidualnego PŚ.

- Takich konkursów brakuje nam, bo wydawało się, że z wiatrem będzie loteryjnie, a było nieźle i udało się zdobyć dwa miejsca na podium - uzasadniał.

Szybko się poprawił.

- Nie udało się, tylko chłopaki to wyskakali - podkreślił Małysz. - Kuba Wolny oddał bardzo dobry skok, Stefan Hula również. Troszkę słabiej skoczyli Dawid i Maciek.

Sobotni PŚ w Ruce był o tyle trudny, że skoczkowie nie mieli marginesu na błąd. Wszystko ważyło w jednym skoku, bo z góry było wiadomo, że przez ciężkie warunki pogodowe zostanie rozegrana tylko jedna seria. Nasi zawodnicy wytrzymali presję.

- Kamil Stoch i Piotrek Żyła to już na tyle doświadczeni zawodnicy, że mają odporną psychikę. Bałem się o Kubę Wolnego, sam mówił, że na górze, czekając na skok, był zdenerwowany, ale widać, że nabiera odporności i to jest bardzo dobre - cieszył się na antenie TVP Adam Małysz.

Drugi konkurs PŚ w Ruce zaplanowano na dzisiaj, na godz. 17.



To znajdziesz relację z sobotnich zawodów!





Zdjęcie Adam Małysz i Kamil Stoch podczas PŚ w Ruce. / Grzegorz Momot /PAP



MiKi