Małysz reaguje po blamażu. Jaśniej się nie da. Wysyła ostrzeżenie

Przywykliśmy do tego, że "Biało-Czerwoni" regularnie meldują się w czołówce pucharowych zawodów. Także i przed startem tego sezonu oczekiwania były duże, a najwięksi optymiści mogli nawet liczyć na to, że któryś z naszych zawodników założy plastron lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata . Zderzenie z rzeczywistością było brutalne. Już pierwsze treningi pokazały, że Polaków nie stać na walkę z czołówką. W konkursach... lepiej nie było.

Adam Małysz reaguje po klęsce. "Lekcje" do odrobienia

Postawa naszych zawodników jest nad Wisłą szeroko komentowana, a teorii na temat przyczyn falstartu sezonu jest niemal tyle, co opinii ekspertów. Rękę na pulsie trzyma za to Adam Małysz, który po dwóch, bardzo słabych konkursach przystąpił do akcji. Jak mówi - choć Ruka nigdy nie była dla nas przesadnie szczęśliwą skocznią, tym razem rozczarowanie jest wyjątkowo gorzkie.