Małysz prosto z mostu o Tomasiaku. Tego było mu szkoda, już nawet nie kryje

Wojciech Kulak

Kacper Tomasiak w niedawno zakończonym sezonie już na stałe zapisał się w historii nie tylko polskich skoków narciarskich, ale i całego polskiego sportu. Nastolatek sięgnął podczas igrzysk olimpijskich po trzy medale, następnie został wicemistrzem świata juniorów. Zwieńczenie zimowych zmagań należało jednak do tych z gatunku pechowych. Nie kryje tego nawet Adam Małysz, który wrócił do niezbyt miłych scen z końcówki kampanii 2025/26. "Szkoda" - wyznał prezes PZN.

Kacper Tomasiak w sportowej kurtce, obok Adam Małysz w czarnej kurtce z logo sponsorów, skupieni
Kacper Tomasiak i Adam MałyszFoto Olimpik / Marcin Golba / NurPhotoAFP

Legendzie polskich skoków narciarskich chodziło o upadek nastoletniego talentu w Vikersund. To właśnie on spowodował, że Bielszczanin nie pojawił się podczas kończącego sezon weekendu w Planicy. Gdyby było inaczej, polscy kibice byliby świadkami wzruszających scen. Na emeryturę przechodził Kamil Stoch, więc świeżo upieczony trzykrotny medalista olimpijski pożegnałby na Letalnicy starszego kolegę, zapewne dalekimi lotami.

"Nic tylko się cieszyć, że mamy zawodnika takiego pokroju, który już odnosi sukcesy. Rzadko komu zdarza się zdobyć trzy medale olimpijskie w wieku 19 lat. Szkoda, że Kacper nie wystartował na koniec sezonu w Planicy, bo mogło być nawiązanie do historii z 2011 roku, gdy Kamil mnie pożegnał, kiedy kończyłem karierę" - powiedział Adam Małysz w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej.

Prezes krajowej federacji, poruszając wątek bohatera z Predazzo, nie mógł pominąć także najważniejszej zimowej imprezy czterolecia. Utalentowany zawodnik błysnął tam nie tylko indywidualnie, ale też drużynowo, bo z Pawłem Wąskiem sięgnął po srebro w duetach. "Dwa tygodnie przed igrzyskami odpuścili starty w Pucharze Świata i trenowali. To było kluczowe" - zauważył Adam Małysz.

Wiadomo, co dalej z Maciusiakiem. To już przesądzone, padła konkretna data

To były piękne igrzyska dla polskich skoczków. Zaskoczyli wszystkich

"Można powiedzieć, że jesteśmy zwycięzcami, bo nikt nie spodziewał się, że Polska zdobędzie trzy medale w skokach. Igrzyska są co cztery lata i trudno przygotować formę na dany moment. Jest wiele niewiadomych i rzeczy, które mogą potoczyć się zupełnie inaczej, dlatego trzeba zrobić wszystko w tym kierunku, żeby to się udało" - dodał wyraźnie zadowolony działacz, który szykuje niespodziankę dla kibiców.

Radosne ogłoszenie ma nastąpić jeszcze w kwietniu. Mówi się o powrocie Stefana Horngachera do kraju nad Wisłą. Szczegóły zna jednak tylko Adam Małysz i jego zaufani ludzie. Fani jeszcze muszą uzbroić się w cierpliwość.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak otrzymał nagrody za ZIO
Skoki Narciarskie

Tomasiak pierwszy raz publicznie po upadku. Od razu wpadka. Miliony w jego rękach

Paweł Nowak
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakTOBIAS SCHWARZAFP
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakAKPAAKPA
Mężczyzna ubrany w zimową kurtkę z logo Orlen i czapką z logo Red Bulla, patrzący lekko w bok ze spokojnym wyrazem twarzy, na tle rozmytych postaci w jasnych ubraniach.
Adam MałyszLukasz Kalinowski/East NewsEast News
Apoloniusz Tajner: Konkursy po igrzyskach wypadają nam słabiej, niż byśmy oczekiwali. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja