Adam Małysz: Rozmawialiśmy długo o podziale kadr

Negocjacje na temat podziału kadr trwały podczas zgrupowania trenerów PZN, jakie tydzień temu w Wiedniu zwołał Thurnbichler. Później ów podział zatwierdził dyrektor Małysz i cały zarząd PZN-u.

- Rozmawialiśmy dużo na temat podziału kadr. Do trójki mistrzów świata i Pawła Wąska w podstawowej kadrze dołączył jeszcze Kuba Wolny - potwierdził Interii dyrektor PZN Adam Małysz.

Szansa dla Jakuba Wolnego

Jakub Wolny ma 26 lat i w zeszłym sezonie Pucharu Świata zebrał tylko 46 punktów, co jest dla niego najsłabszym wynikiem od 2017 r. Przeżywał kryzys, podobnie jak zdecydowana większość naszych skoczków, z którego częściowo się wykaraskał pod koniec sezonu,. W przedostatnich zawodach PŚ w Planicy był 15. To był jego najlepszy występ w karuzeli ze skokami 2021/2022.

Thurnbichler zawęził kadrę A do pięciu zawodników. Małysz wyjaśnia, dlaczego

Pierwotnie Thurnbichler planował, że pod jego okiem ćwiczyć będzie sześciu skoczków w kadrze A. Ostatecznie skończyło się na pięciu.

- Faktycznie, miało ich być sześciu, ale trenerzy uznali, że szóste miejsce zostawią luźne. Na wypadek, by w trakcie przygotowań mógł dołączyć ktoś z kadry B czy juniorskiej. To wolne miejsce będzie motywacją dla tych zawodników, którzy chcą awansować do kadry A - tłumaczy Adam Małysz.

Maciej Kot, Klemens Murańka w kadrze B pod okiem Maciusiaka

Pozostali skoczkowie, którzy do tej pory tworzyli szeroką kadrę A trenują w kadrze B, pod okiem Macieja Maciusiaka, którego asystentem jest Czech Radek Żidek, a serwismenem - Maciej Kreczmer. W kadrze B są m.in. Kacper Juroszek, Maciej Kot, Klemens Murańka, Tomasz Pilch, Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczoł.

Początkowo pojawiały się informacje, wedle których trenerowi Maciusiakowi zależało na tym, by Wolny trenował pod jego okiem, ostatecznie jednak Jakub trafił do pierwszej kadry, pod skrzydła Thomasa Thurnbichlera.

