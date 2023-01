Reprezentacja Polski czeka na nowego selekcjonera. Cezary Kulesza wciąż nie podjął decyzji

- Już za dużo byście chcieli. Ja się na skokach znam. Potrzebny jest trener z nazwiskiem, to oczywiście moja opinia. To spowoduje, że zawodnicy będą przede wszystkim stosować się do tego, co wymyśli i uwierzą w to. Na pewno możliwości trenera z nazwiskiem pozwolą stworzyć zespół, bo na dziś niby go mamy, ale cały czas gdzieś szwankuje - stwierdził Adam Małysz cytowany przez portal Sport.pl.