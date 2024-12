Małysz pod wrażeniem Wąska, będą wielkie rzeczy. Drobiazg uderza w Polaków

Dla kadry prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera niedzielny konkurs był najlepszy w tym sezonie. W "30" było aż sześciu naszych zawodników.

W sumie Polacy zdobyli 82 punkty do Pucharu Narodów. To wynik blisko bardzo dobrego, bo za taki uznaje się granicę 100 pkt. W ubiegłym sezonie Biało-Czerwoni mieli tylko dwa lepsze konkursy.

Reklama Uroczysta ceremonia wręczenia numerów startowych w Wiśle. WIDEO / Interia pl / Interia.tv

Przed Polską tylko potęgi. Są powody do optymizmu

W niedzielnym konkursie w Wiśle więcej punktów od Polaków zgromadziły tylko Niemcy i Austria. Biało-Czerwoni byli choćby przed Norwegami. I to z pewnością jest zastrzyk optymizmu.

Po raz pierwszy od marca 2023 roku w "20" konkursu Pucharu Świata mieliśmy aż czterech skoczków. W Wiśle odzyskaliśmy Jakuba Wolnego, który zasłużył na miejsce w kadrze po szalenie ciężkiej pracy latem. 29-latek wskoczył do "20", co udało mu się tylko raz w czterech ostatnich sezonach.

Ta kadra ma obecnie dwóch liderów i nie jest nim żaden z naszych wielkich mistrzów. Piotr Żyła i Kamil Stoch wciąż mają problemy z ustabilizowaniem swoich skoków. Coraz lepiej to wygląda w przypadku Dawida Kubackiego, ale u niego postęp idzie dość mozolnie. Wydaje mi się jednak, że już niebawem będzie w stanie konkurować z najlepszymi.

Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, ciągle analizuje sytuację z Thurnbichlerem i Alexandrem Stoecklem, dyrektorem sportowym związku. Z niej wynika, że nasi starsi zawodnicy mają problemy z dostosowaniem techniki do zmian w sprzęcie, jakie niedawno zaszły. U nich ten proces przestawiania się będzie trwał nieco dłużej, niż u młodszych skoczków. Reklama

- Zmieniony został trochę sprzęt i on preferuje zawodników, którzy atakują i idą do przodu. Wtedy nakręca ich i dzięki temu lecą szybciej. Tak robią właśnie Austriacy, Norwegowie. Nasi zostali w stylu niemieckim, który przyprowadził tu Stefan Horngacher. Polega on na pchaniu mocno w próg i odbiciu. To powoduje, że zaczyna brakować prędkości w drugiej fazie lotu - mówił Małysz.

Taki styl skakania od lat mieli Aleksander Zniszczoł i Wolny. Dlatego im łatwiej jest teraz dostosować się do zmian.

Adam Małysz pod wrażeniem postępu Pawła Wąska. Będzie bił się o podium w Pucharze Świata

Małysz z kolei jest pod wrażeniem wielkiego postępu, jaki zrobił w ostatnich miesiącach Paweł Wąsek. On już latem pokazywał się z bardzo dobrej strony, a teraz tylko potwierdza przynależność do światowej czołówki.

Za skoczkiem z Ustronia najbardziej udany weekend w karierze. Po Wiśle zatankował do pełna bak pewności siebie i teraz ze spokojem może ruszać na kolejne grudniowe konkursy. To tylko kwestia czasu, jak zacznie się bić o podium w Pucharze Świata. To samo tyczy się Zniszczoła, który notuje najlepszy początek sezonu w karierze. Reklama

W Wiśle obaj byliby pewnie w "10", gdyby nie pewien detal. Wystarczy poprawić ten element i z pewnością wyniki będą o wiele lepsze. Od tego sezonu sędziowie bardziej rygorystycznie podchodzą do lądowania i tu właśnie można sporo zyskać, jak i stracić.

- Żal tego, że nie udało się wskoczyć do "10". Tym bardziej że w niedzielę zabrakło mi telemarku w pierwszej serii. Mogłem mieć więcej punktów i wtedy byłaby ta "10". To akurat jest jeden z prostszych błędów do poprawienia - mówił Wąsek, któremu w sobotę zabrakło punktu, a w niedzielę 0,1 pkt., by wskoczyć do "10".

W tym drugim konkursie bliski tego był Zniszczoł. Jemu zabrakło 0,3 pkt. I pewnie byłby w "10", gdyby nie telemark.

Jestem bardzo zadowolony ze swoich skoków. Gorzej z telemarkiem. To zabrakło mi miejsce w "10". Czułem, że byłem już w gronie najlepszych. Najważniejsze jest to, że skaczemy takie metry, jak światowa czołówka. Nie ma przepaści. Teraz tylko potrzeba trochę szczęścia i powinno być jeszcze lepiej. Nabieramy coraz większej pewności i to widać ~ powiedział Zniszczoł.

Wiślanin w czasie weekendu w Wiśle wspominał też o tym, że w naszej ekipie tkwią jeszcze rezerwy w sprzęcie i tam będzie można coś pogrzebać. Małysz także mówił o tym, że docierają do niego informacje, jakoby sprzęt Polaków - choć mamy najlepszych fachowców na świecie - nie był jeszcze idealny.

Wyraźnie od początku sezonu odskoczyli Niemcy i Austriacy. W weekend w Wiśle było słychać, że najprawdopodobniej znaleźli coś, czego nie mają jeszcze inne ekipy. Zwłaszcza podkreślają to Norwegowie, którzy przecież latem wyraźnie dominowali, a teraz muszą uznać dwóch wspomnianych nacji.

Reklama

"As Sportu 2024" / INTERIA.PL / interia As Sportu 2024. Ewa Pajor kontra Aleksandra Mirosław. Kto zasługuje na awans? Zagłosuj! Ewa Pajor Aleksandra Mirosław Zagłosuj

Paweł Wąsek / Grzegorz Momot / PAP

Aleksander Zniszczoł / Grzegorz Momot / PAP

Jakub Wolny / Grzegorz Momot / PAP

Adam Małysz / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP

Thomas Thurnbichler (po prawej) i Maciej Maciusiak / Grzegorz Momot / PAP