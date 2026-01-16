Małysz po rozmowie z Maciusiakiem. Od tej decyzji nie ma odwrotu. "Może się poczuć pokrzywdzony"

Prawdopodobnie już tylko najwięksi optymiści wśród fanów polskich skoków narciarskich mają nadzieję, że biało-czerwoni przywiozą z igrzysk olimpijskich we Włoszech jakikolwiek medal. Forma podopiecznych Macieja Maciusiaka jest słaba, co potwierdzało się w większości dotychczasowych zawodów Pucharu Świata. Nie widać żadnych realnych sygnałów, aby ta sytuacja na przestrzeni paru tygodni miała się diametralnie zmienić.

Na ten moment wciąż nie jest jasne, kogo szkoleniowiec reprezentacji Polski zabierze na igrzyska olimpijskie. Pewniak jest tylko jeden - Kacper Tomasiak. Nastolatek jest najlepszym z biało-czerwonych i jeśli nie wydarzy się nic złego, ma zagwarantowane miejsce na igrzyska. Reszta jest jednak wielką niewiadomą. Jednym z ostatnich sprawdzianów przed decyzjami szkoleniowca będą konkursy w Sapporo.

Kogo na igrzyska zabierze Maciusiak? Małysz o trudnej sytuacji

Żaden z pozostałych skoczków nie wyróżnia się aż tak formą, żeby już w tym momencie mógł zbliżyć się do wyjazdu na igrzyska. W rozmowie z "Przeglądem Sortowym Onet" na ten fakt uwagę zwrócił również Adam Małysz. "W zasadzie takie pewne nazwisko teraz to jest tylko Tomasiak. Reszta raczej cały czas walczy o miejsce. Nie mamy drugiego takiego, jak Kacper, który skakałby tak równo i daleko, żeby można było go nazwać pewniakiem na igrzyska" - zauważył prezes PZN.

Legendarny zawodnik nie ukrywał, że decyzja jaka czeka trenera kadry, jest trudna i któryś z zawodników może poczuć się pominięty. "Rozmawialiśmy o tym, że sytuacja jest bardzo trudna, a jakąkolwiek decyzje podejmie, to teoretycznie ktoś może się poczuć pokrzywdzony, że nie jedzie." - zwrócił uwagę Małysz. Mimo słabej formy Polaków prezes PZN wciąż wierzy w sukces na igrzyskach.

"Zawsze jest wiara. Podczas próby przedolimpijskiej w Predazzo nikt nie stawiał na wygraną Kamila i Dawida. Albo teraz w Zakopanem. Też raczej byliśmy niby bez szans, wydawało się, że maks, to szóste, może piąte miejsce. A tu podium. Poczekajmy, a poza tym, niech się najpierw coś wydarzy, a później o tym rozmawiajmy" - podsumował Małysz.

