Małysz ogłasza o Kacprze Tomasiaku. Takie wieści tuż po mistrzostwie Polski

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Ostatnie tygodnie są dla Kacpra Tomasiaka po prostu wyborne. Po zdobyciu aż trzech medali na zakończonych już igrzyskach we Włoszech, teraz 19-latek sięgnął po mistrzostwo Polski, wyprzedzając m.in. Dawida Kubackiego i Pawła Wąska. Po zakończeniu konkursu do wyczynu Tomasiaka miał okazję odnieść się Adam Małysz, który od razu postanowił wyliczyć, jak wiele wyzwań stoi jeszcze w najbliższym czasie przed młodym skoczkiem.

Młody sportowiec ubrany w czerwoną kurtkę z napisem sponsorów stoi na tle baneru, trzyma kwiaty, obok graficzne wstawienie twarzy trenera lub innej osoby związanej ze sportem.
Kacper Tomasiak i Adam MałyszMarcin Bulanda / PressFocus/NEWSPIX.PL, Kai Taller/Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Polscy skoczkowie mieli chwilę, aby nacieszyć się swoimi medalami zdobytymi na skoczniach w Predazzo i w dzień ceremonii zamknięcia igrzysk, już rywalizowali na obiekcie im. Adama Małysza w Wiśle-Malince, podczas mistrzostw Polski.

Kapryśna pogoda nie pozwoliła rozegrać dwóch pełnych serii, więc tytuł mistrzowski przyznało po zaledwie jednym skoku. Tu najlepszy okazał się Kacper Tomasiaka, który w ostatnich tygodniach jest w niesamowitym "gazie".

W zaledwie dwa tygodnie 19-latek wywalczył srebro olimpijskie na skoczni normalnej, a na dużej brąz indywidualnie oraz srebro podczas konkursu duetów, gdzie występował z Pawłem Wąskiem. Po sukcesie Tomasiaka, na antenie "TVP Sport" głos miał okazję zabrać Adam Małysz, który poza radością wie jednak, że przed młodym skoczkiem jeszcze dużo pracy. 

Złoto dla Tomasiaka, ale co stało się potem. Małysz ogłosił publicznie, to nie koniec

- To jeszcze nie koniec... Rozpoczął na igrzyskach, a jeszcze mistrzostwa świata juniorów, Puchar Świata - pierwsze jego skoki na mamucie, na skoczni do lotów narciarskich, także jeszcze ma wiele do zrobienia. Może nie do udowodnienia, ale do zrobienia - podsumował prezes Polskiego Związku Narciarskiego na antenie.

Przy okazji Małysz liczy jednak na to, że świetna forma Kacpra Tomasiaka nie będzie jedynie chwilowym odbiciem polskich skoków, ale początkiem procesu, dzięki któremu nasi skoczkowie wrócą do światowej czołówki.

- Liczę na to, że oni pociągną (młodsi skoczkowie - przyp. red.) i że te skoki będą przyciągać do siebie. Że po tych sukcesach młodzież będzie się garnęła - wyznał z nadzieją.

Zarówno Małysz, jak i kibice polskich skoków, z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość widząc, jak świetnie radzi sobie nie tylko Kacper, ale także jego młodszy brat Konrad. Na mistrzostwach polski zajął on ex-aequo 8. miejsce z Kacprem Juroszkiem, po skoku na odległość 127,5 metra. Taki rezultat sprawił, że przez długi czas młodszy z braci Tomasiaków był liderem konkursu.

Parada sportowców podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich
Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Sportowiec ubrany w biały kombinezon z logo Polskiego Związku Narciarskiego, trzyma srebrny medal w jednej ręce i narty w drugiej, uśmiecha się szeroko, na głowie ma czerwoną czapkę. W tle rozmyta publiczność i skocznia narciarska.
Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026Olimpik/Action Plus/ShutterstockEast News
Dwóch mężczyzn w zimowych kurtkach polskiego zespołu sportowego, jeden z medalem na szyi, drugi w czapce z logo Red Bull i mikrofonem, udziela wywiadu na tle śnieżnego krajobrazu.
Adam Małysz zdobył się na wyjątkowy gest wobec Kacpra TomasiakaHANNIBAL HANSCHKE/East News/Paweł MurzynPAP/EPA
Skoczek narciarski w sportowym kombinezonie w locie na nartach podczas zimowych igrzysk olimpijskich oraz zbliżenie na zawodnika w hełmie i goglach ze złotym medalem i szerokim uśmiechem.
Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskichANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/ShutterstockEast News
