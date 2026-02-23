Małysz ogłasza o Kacprze Tomasiaku. Takie wieści tuż po mistrzostwie Polski

Polscy skoczkowie mieli chwilę, aby nacieszyć się swoimi medalami zdobytymi na skoczniach w Predazzo i w dzień ceremonii zamknięcia igrzysk, już rywalizowali na obiekcie im. Adama Małysza w Wiśle-Malince, podczas mistrzostw Polski.

Kapryśna pogoda nie pozwoliła rozegrać dwóch pełnych serii, więc tytuł mistrzowski przyznało po zaledwie jednym skoku. Tu najlepszy okazał się Kacper Tomasiaka, który w ostatnich tygodniach jest w niesamowitym "gazie".

W zaledwie dwa tygodnie 19-latek wywalczył srebro olimpijskie na skoczni normalnej, a na dużej brąz indywidualnie oraz srebro podczas konkursu duetów, gdzie występował z Pawłem Wąskiem. Po sukcesie Tomasiaka, na antenie "TVP Sport" głos miał okazję zabrać Adam Małysz, który poza radością wie jednak, że przed młodym skoczkiem jeszcze dużo pracy.

Wojciech Topór po srebrze Tomasiaka i Wąska: Poczułem wielką ulgę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Złoto dla Tomasiaka, ale co stało się potem. Małysz ogłosił publicznie, to nie koniec

- To jeszcze nie koniec... Rozpoczął na igrzyskach, a jeszcze mistrzostwa świata juniorów, Puchar Świata - pierwsze jego skoki na mamucie, na skoczni do lotów narciarskich, także jeszcze ma wiele do zrobienia. Może nie do udowodnienia, ale do zrobienia - podsumował prezes Polskiego Związku Narciarskiego na antenie.

Przy okazji Małysz liczy jednak na to, że świetna forma Kacpra Tomasiaka nie będzie jedynie chwilowym odbiciem polskich skoków, ale początkiem procesu, dzięki któremu nasi skoczkowie wrócą do światowej czołówki.

- Liczę na to, że oni pociągną (młodsi skoczkowie - przyp. red.) i że te skoki będą przyciągać do siebie. Że po tych sukcesach młodzież będzie się garnęła - wyznał z nadzieją.

Zarówno Małysz, jak i kibice polskich skoków, z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość widząc, jak świetnie radzi sobie nie tylko Kacper, ale także jego młodszy brat Konrad. Na mistrzostwach polski zajął on ex-aequo 8. miejsce z Kacprem Juroszkiem, po skoku na odległość 127,5 metra. Taki rezultat sprawił, że przez długi czas młodszy z braci Tomasiaków był liderem konkursu.

Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026 Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

Adam Małysz zdobył się na wyjątkowy gest wobec Kacpra Tomasiaka HANNIBAL HANSCHKE/East News/Paweł Murzyn PAP/EPA

Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/Shutterstock East News

Barkom-Każany Lwów - InPost ChKS Chełm. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport