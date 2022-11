Małysz odsłonił tajniki! "Bolesne doświadczenia. Bali się przyjść do Polski”

Powiem otwarcie, że wielu trenerów bało się przyjść do Polski, może nie z uwagi na to, że sobie nie poradzą, ale przez popularność skoków u nas. Wiedzą doskonale, że jak są dobre wyniki, to będą noszeni na lektyce, ale jak coś pójdzie nie tak, to ciężko to wszyscy przeżywają

~ podkreślił Adam Małysz.