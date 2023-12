Małysz odebrał telefon. "Siedzisz czy stoisz?" Po chwili sensacyjny komunikat

Małysz nie zgodził się na eksperymentalną biopsję. Profesor po roku przyznał mu rację

- Opowiedziana przeze mnie historia pokazuje, że liczą się nie tylko predyspozycje do danego sportu, ale często zaangażowanie i ciężka praca. Jest wiele elementów, które powodują, że odnosisz sukces. A przede wszystkim wiara w to, że faktycznie dasz radę - kontynuował Małysz.

- Myślę, że te badania troszkę były przekłamane - dodał. - Do 18. roku życia uprawiałem kombinację norweską. Dużo też biegałem i po górach, i na nartach biegowych. Jeździłem też na rowerze. To prawdopodobnie spowodowało, że moje mięśnie były do tego przystosowane. A w skokach nie wytrzymałość, tylko szybkość i dynamika są bardziej potrzebne. Jeszcze trener Mikeska śmiał się ze mnie, że powinienem być karateką, bo tak szybko nogami obracam.

- Profesor chciał mi zrobić biopsję, wyrwać mi kawałek mięśnia, żeby go zbadać - snuł opowieść obecny prezes PZN. - I żeby było wiadomo, jak innych zawodników później szkolić. Nie zgodziłem się na to. Po roku mi powiedział, że dobrze zrobiłem. Bo innemu zawodnikowi wykonał taki zabieg i on dwa miesiące miał potem wyłączone. Nie mogło mu się to zagoić.