Małysz nie wytrzymał po pożegnaniu Stocha. Zdementował plotki, padły gorzkie słowa

Podczas ostatniego weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich nie brakowało łez. W końcu po raz ostatni o punkty do elitarnego cyklu na Wielkiej Krokwi walczył Kamil Stoch. Co prawda nie dorzucił on do swojego dorobku choćby jednego "oczka", ale i tak z uśmiechem opuszczał słynny obiekt. Wielokrotnemu mistrzowi olimpijskiemu niespodziankę przygotowali organizatorzy. 38-latkowi udanej kariery oficjalnie pogratulował Karol Nawrocki. Nie brakowało także hymnu odśpiewanego przez licznie zgromadzoną publiczność.

Nie wszystko jednak spodobało się kibicom. W internecie pojawiły się negatywne komentarze dotyczące scenariusza małej ceremonii. Do gustu sporej grupie osób nie przypadła między innymi piosenka puszczona w momencie, gdy Kamil Stoch pojawił się w okolicach podium. Od części fanów oberwał za to Polski Związek Narciarski z Adamem Małyszem na czele. Ale problem w tym, że "Orzeł z Wisły" sam był zaskoczony przebiegiem pożegnania, co wyjaśnił w dłuższym wywiadzie z Przeglądem Sportowym Onet.

Adam Małysz wprost po scenach w Zakopanem. Nawet to go zaskoczyło

"Nie my organizowaliśmy pożegnanie. Rozmawialiśmy z Kamilem i jego menedżerem, wszyscy wiemy, że jest środek sezonu, więc nie czas się żegnać. My podziękowaliśmy Kamilowi za Zakopane. Swoją drogą, z tego, co wiem, to na skoczni wszystko wydarzyło się inaczej, niż planowano" - wyznał, dementując krążące w przestrzeni wirtualnej plotki. Następnie kontynuował temat i wypowiedział w kierunku pomysłodawców ceremonii parę gorzkich słów.

"Słyszałem, że przygotowano najważniejsze momenty Kamila w Zakopanem, a nikt tego nie pokazał. Za to prowadzący zawody uznali, że zrobią show po swojemu, nie puścili przygotowanych rzeczy, a przygotowaną przez siebie piosenkę, niby specjalnie dla Kamila. Bądźmy szczerzy, to nie było ładne z ich strony i tak to zostawmy" - dodał. Odchodzący na sportową emeryturę zawodnik nie sprawiał natomiast wrażenia zawiedzionego. Teraz koncentruje się on na kolejnych weekendach Pucharu Świata. Ten najbliższy w Sapporo. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Adam Małysz Damian Klamka / East News East News

Adam Małysz Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP