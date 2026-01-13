Małysz nie wytrzymał po pożegnaniu Stocha. Zdementował plotki, padły gorzkie słowa
Kariera Kamila Stocha nieuchronnie zbliża się do końca. Wielokrotny mistrz olimpijski zaledwie kilka dni temu oddał ostatnie oficjalne skoki na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Tuż po konkursie organizatorzy zdecydowali się na pożegnanie go ze stolicą polskich Tatr. Ich pomysły zebrały mieszane opinie. Od części kibiców niesłusznie oberwał Adam Małysz. Okazuje się, że szef PZN nie maczał w tym wszystkim palców. Zdradził on dodatkowo, iż nagle doszło do zmiany planów. "To nie było ładne" - wyznał szczerze na łamach Przeglądu Sportowego Onet.
Podczas ostatniego weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich nie brakowało łez. W końcu po raz ostatni o punkty do elitarnego cyklu na Wielkiej Krokwi walczył Kamil Stoch. Co prawda nie dorzucił on do swojego dorobku choćby jednego "oczka", ale i tak z uśmiechem opuszczał słynny obiekt. Wielokrotnemu mistrzowi olimpijskiemu niespodziankę przygotowali organizatorzy. 38-latkowi udanej kariery oficjalnie pogratulował Karol Nawrocki. Nie brakowało także hymnu odśpiewanego przez licznie zgromadzoną publiczność.
Nie wszystko jednak spodobało się kibicom. W internecie pojawiły się negatywne komentarze dotyczące scenariusza małej ceremonii. Do gustu sporej grupie osób nie przypadła między innymi piosenka puszczona w momencie, gdy Kamil Stoch pojawił się w okolicach podium. Od części fanów oberwał za to Polski Związek Narciarski z Adamem Małyszem na czele. Ale problem w tym, że "Orzeł z Wisły" sam był zaskoczony przebiegiem pożegnania, co wyjaśnił w dłuższym wywiadzie z Przeglądem Sportowym Onet.
Adam Małysz wprost po scenach w Zakopanem. Nawet to go zaskoczyło
"Nie my organizowaliśmy pożegnanie. Rozmawialiśmy z Kamilem i jego menedżerem, wszyscy wiemy, że jest środek sezonu, więc nie czas się żegnać. My podziękowaliśmy Kamilowi za Zakopane. Swoją drogą, z tego, co wiem, to na skoczni wszystko wydarzyło się inaczej, niż planowano" - wyznał, dementując krążące w przestrzeni wirtualnej plotki. Następnie kontynuował temat i wypowiedział w kierunku pomysłodawców ceremonii parę gorzkich słów.
"Słyszałem, że przygotowano najważniejsze momenty Kamila w Zakopanem, a nikt tego nie pokazał. Za to prowadzący zawody uznali, że zrobią show po swojemu, nie puścili przygotowanych rzeczy, a przygotowaną przez siebie piosenkę, niby specjalnie dla Kamila. Bądźmy szczerzy, to nie było ładne z ich strony i tak to zostawmy" - dodał. Odchodzący na sportową emeryturę zawodnik nie sprawiał natomiast wrażenia zawiedzionego. Teraz koncentruje się on na kolejnych weekendach Pucharu Świata. Ten najbliższy w Sapporo. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.