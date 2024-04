Aleksander Zniszczoł może być zadowolony. Sezon 2023/2024 najlepszym w jego dotychczasowej karierze

Choć nie był to najlepszy sezon w wykonaniu polskich skoczków narciarskich, kibice mieli jednak jeden powód do radości. Chodzi o naprawdę dobre występy Aleksandra Zniszczoła, który ostatecznie okrzyknięty został nowym liderem naszej kadry. Podczas gdy pozostali zawodnicy mieli problemy z regularnym zdobywaniem punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, 30-latek począwszy od Turnieju Czterech Skoczni, aż do końca sezonu nie miał problemów z meldowaniem się w serii finałowej. Biorąc pod uwagę wszystkie konkursy, w których wystąpił Aleksander Zniszczoł, w całym sezonie poza TOP30 znalazł się jedynie pięć razy. W porównaniu do kolegów z reprezentacji jest to więc naprawdę imponujące osiągnięcie.