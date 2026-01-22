Partner merytoryczny: Eleven Sports

Małysz nagle wypalił ws. Stocha. Tego nikt się nie spodziewał. "Brzmi dumnie"

Za nieco ponad dwa tygodnie rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina. W najbliższym czasie powinniśmy poznać nazwiska skoczków narciarskich, którzy rywalizować będą o medale. Tymczasem Adam Małysz uchylił rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o udział Kamila Stocha.

18 stycznia zakończyły się kwalifikacje na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wiadomo, że Polskę reprezentować będzie blisko 60 sportowców. Wśród nich znajdzie się tylko trzech skoczków narciarskich.

Pewniakiem wydaje się być lider naszej drużyny, a więc Kacper Tomasiak. Eksperci typują, że na olimpijskie zawody udadzą się także Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. Ostateczną decyzję Polski Związek Narciarski podejmie 22 stycznia o godz. 15:00. To właśnie wtedy zbierze się zarząd z Adamem Małyszem na czele, aby zatwierdzić listę zawierającą nazwiska sportowców.

    Jeśli w kadrze znajdzie się Stoch to będzie to dla niego pożegnanie z igrzyskami, na których wywalczył trzy złote i jeden brązowy medal. Tymczasem Małysz uchylił rąbka tajemnicy ws. 38-latka z Zębu. Dotyczy ona tego, że może on zostać chorążym polskiej reprezentacji.

    Na razie nic na ten temat nie wiem. Słyszałem jednak, że sportowcy, którzy będą kończyć karierę, mogą na to liczyć 
    powiedział w rozmowie z PAP.

    Prezes PZN zastanawia się, jak wyglądałoby to logistycznie. Ceremonia otwarcia odbędzie się w Mediolanie, a skoczkowie rywalizować będą w oddalonym o 300 kilometrów Predazzo.

    - Myślę, że zawsze to jest honor, szczególnie dla sportowców, którzy kończą karierę. Jeśli jednak jesteś w takim trybie, że masz przed sobą całą przyszłość, chcesz walczyć, a za chwilę masz starty, to na pewno jest to trochę utrudnienie dla zawodnika - powiedział.

    Nazwisko chorążego polskiej ekipy zostanie ogłoszone 26 stycznia.

