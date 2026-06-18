Małysz mówi o problemie Tajnera. Byli na szczycie. Dziś ze sobą nie rozmawiają

Przed kilkoma dniami doszło w Polskim Związku Narciarskim do zmiany prezesa. Adama Małysza zastąpił Apoloniusz Tajner. Roszada harmonijna i w dobrym klimacie? Niestety nie tym razem.

Część kibiców i obserwatorów liczyła, że były trener zaproponuje byłemu podopiecznemu objęcie jakiejś funkcji w związku. Nic takiego jednak nie nastąpiło. I na taki scenariusz w przewidywanej przyszłości się nie zanosi.

Tajner unika kontaktu, nie rozmawia. Małysz: "Uważam, że to wobec mnie nie jest fair"

Czy "Orzeł z Wisły" planuje wrócić do federacji w bardziej sprzyjających okolicznościach?

- Nigdy nie mów nigdy - odpowiada w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Na razie muszę psychicznie odpocząć i dojść do siebie w stu procentach. Nie miałem propozycji ze związku. Prezes Tajner, jak wspominałem podczas spotkania w PZN-ie, uciął kontakt, nie odbiera telefonów.

Skąd taka niechęć do nawiązania kontaktu? Małysz widział tłumaczenia Tajnera. Ale nie brzmią one dla niego wiarygodnie.

- Czytałem tylko jego wypowiedzi, że nie chciał nieświadomie na nic wpływać, że czuł się niepotrzebny. Tyle że rok temu rozmawialiśmy zupełnie normalnie i wtedy nie mówił o negatywnych odczuciach. Na samym początku, kiedy zostałem prezesem, zaproponowałem mu pozostanie w związku. Miałem na to pomysł. Jednak jego wizja nie była zbieżna z moją i koncepcja się rozsypała. To jednak nie tak, że w ogóle nie mieliśmy kontaktu - opowiada Małysz.

Tajner wraca do roli prezesa związku po czterech latach przerwy. Jego wybór okazał się formalnością, ponieważ innych kandydatów nie było. 72-latek obejmuje stanowisko, na którym zasiadał już w okresie 2006-22.

- Nie mam pojęcia, z czego wynika jego obecna postawa i uważam, że to wobec mnie nie jest fair - zaznacza Małysz. - Uważam, że kiedy są jakieś nieporozumienia, to należy o nich rozmawiać. Inaczej niczego dobrego się nie wypracuje. Ale to już nie mój problem, tylko prezesa Tajnera.

Adam Małysz Lukasz Szelag East News

Adam Małysz Damian Klamka / East News East News

Apoloniusz Tajner Wojciech Olkuśnik East News





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