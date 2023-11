Małysz jasno o sytuacji Kubackiego, ważne słowa przed PŚ. "Widać, że..."

Na całe szczęście małżonka skoczka wyszła z tej trudnej sytuacji i dzięki troskliwej opiece lekarskiej po paru tygodniach wróciła do swojego domu, a Kubacki mógł po bardzo stresującym czasie z pewnym spokojem podejść do przygotowań do sezonu letniego oraz igrzysk europejskich.

Jakiś czas temu pojawiły się przy tym wieści, że z powodów rodzinnych nowotarżanin opuści zgrupowanie kadry A na Cyprze - na szczęście 33-latek postanowił po prostu spędzić więcej czasu z bliskimi, więc wszczynanie jakiegokolwiek alarmu było zupełnie nie na miejscu. Kubacki poleciał z drużyną do Lillehammer i tam zakończył cykl przygotowań przed inauguracją Pucharu Świata. Do jego sytuacji oraz ostatnich doświadczeń postanowił odnieść się w wywiadzie dla Dominika Formeli z serwisu Skijumping.pl prezes PZN i oczywiście były wybitny skoczek, Adam Małysz .

Adam Małysz: Wszyscy trzymamy kciuki za Dawida Kubackiego i jego rodzinę

Jak dodał, przed Dawidem Kubackim kolejny sezon, w którym będzie on mógł pokazać się jako lider reprezentacji oraz zawodnik walczący o najwyższe laury. "Każdy trzyma kciuki za niego, a także jego rodzinę. Doświadczył bardzo trudnej sytuacji, ale popatrzmy na to z drugiej strony. Myślę, że te przejścia tylko go wzmocnią. To hartowanie charakteru" - podkreślił jednocześnie sternik krajowego związku, wspominając też wiele o naturalnej pogodzie ducha zdobywcy czwartego miejsca w poprzedniej edycji PŚ.