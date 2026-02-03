Partner merytoryczny: Eleven Sports

Małysz i Stoch nie dali rady. Teraz taka okazja dla Prevca. Wszystko w rok

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Pod dyktando Domena Prevca przebiega aktualny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Słoweńcowi tylko tragedia zabierze Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej. Do tego w trakcie kampanii wygrał już złoty medal mistrzostw świata w lotach oraz Turniej Czterech Skoczni. Na swoim koncie ma także złoto mistrzostw świata z Trondheim. Tym samym podczas nadchodzących igrzysk olimpijskich może zapisać się w historii dyscypliny i w rok wywalczyć wielkiego szlema. Ten wyczyn nie udał się m.in. Kamilowi Stochowi czy Adamowi Małyszowi.

Dwóch mężczyzn związanych ze skokami narciarskimi, jeden w pełnym stroju zawodnika na tle śnieżnej scenerii, drugi w ciepłej kurtce i czapce z logotypami sponsorów, na środku okrągłe zdjęcie przedstawiające skoczka w locie.
Kamil Stoch, Adam Małysz i Domen PrevcIMAGO/NEWSPIX.PL/ Krzysztof Porebski / PressFocus /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Bez dwóch zdań rodzina Prevców zdominowała skoki narciarskie. Przed laty sukcesy na obiektach odnosił Peter Prevc, a teraz pałeczkę przejął jego młodszy brat - Domen. Do tego wśród kobiet konkurencję gromi Nika, czyli jedna z dwóch sióstr zawodników. Co więcej, w międzyczasie z czołówką walczył nieskaczący już Cene Prevc.

Aktualny sezon to popis umiejętności właśnie Domena. Słoweniec do tej pory wygrał aż 11 z 20 rozegranych konkursów Pucharu Świata i jest niemal o krok od wywalczenia pierwszej w karierze Kryształowej Kuli. Skoczek nie pozostawił cienia nadziei rywalom także podczas Turnieju Czterech Skoczni i mistrzostw świata w lotach, które także bez większych problemów zwyciężył. Jeśli dodamy do tego wywalczone w marcu 2025 mistrzostwo świata na skoczni dużej w Trondheim, to Prevc w krótkim czasie znacznie wzbogacił swoją gablotę.

    26-latek na tym z pewnością nie ma zamiaru się zatrzymywać, a najbliższa okazja do wielkiego sukcesu zbliża się wielkimi krokami. Już 6 lutego rozpoczną się długo oczekiwane igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Skoczkowie rywalizować będą na obiektach w Predazzo, a tam największym faworytem bez dwóch zdań będzie właśnie on.

    Co ciekawe, w przypadku wywalczenia złotego medalu na normalnej bądź dużej skoczni Prevc na zawsze zapisze się w historii dyscypliny. W takiej sytuacji będzie on niemal na pewno drugim zawodnikiem, który zdobędzie wielkiego szlema. Brakować będzie mu jedynie formalnej wygranej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

    W skład tego osiągnięcia wchodzą wygrana w PŚ, Turnieju Czterech Skoczni, złoto mistrzostw świata, mistrzostw świata w Lotach i złoto igrzysk olimpijskich (wszystko indywidualnie). Jedynym do tej pory skoczkiem z takimi sukcesami jest legendarny Matti Nykaenen.

    Tego nie dokonali Stoch i Małysz. Reszta Polaków nawet nie jest blisko

    Jak sytuacja wielkiego szlema wygląda w przypadku polskich skoczków? Najbliżej tego sukcesu był Kamil Stoch. W końcu ten w swoim dorobku ma dwie Kryształowe Kule, trzy złota igrzysk olimpijskich, trzy wygrane w Turnieju Czterech Skoczni i złoto mistrzostw świata. W kolejki brakuje mu tylko złota MŚwL. Najbliżej był w 2018 roku, gdy w Obesrtdorfie zajął 2. miejsce. Wtedy lepszy okazał się Daniel-Andre Tande.

      Nieco dalej był Adam Małysz. Aktualny prezes Polskiego Związku Narciarskiego poza wygraną "generalki" PŚ w swoim dorobku ma także złote medale MŚ oraz TCS. Nigdy jednak nie wygrał złota olimpijskiego (trzy srebra) ani MŚwL. Najwyżej był w 2010 roku w Planicy, gdy zajął 4. miejsce.

      Wśród skoczków z naszego kraju, którzy spełnili chociaż jeden warunek wielkiego szlema możemy wymienić jeszcze Wojciecha Fortunę (złoto IO, 1972 rok), Piotra Żyłę (dwa złota MŚ, 2021 i 2023 rok) oraz Dawida Kubackiego (złoto MŚ w 2019 rok i TCS, 2020 rok).

      Igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22. Indywidualna rywalizacja skoczków zaplanowana jest na poniedziałek 9 lutego (skocznia normalna) oraz sobotę 14 lutego (skocznia duża)

      Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Mężczyzna w zielonym stroju sportowym i czapce z polską flagą, zakłada ręce na głowę, w tle rozmyte sylwetki kibiców podczas zawodów narciarskich.
      Kamil StochAFP
      Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
      Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News
      Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
      Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News

