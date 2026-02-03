Małysz i Stoch nie dali rady. Teraz taka okazja dla Prevca. Wszystko w rok

Bez dwóch zdań rodzina Prevców zdominowała skoki narciarskie. Przed laty sukcesy na obiektach odnosił Peter Prevc, a teraz pałeczkę przejął jego młodszy brat - Domen. Do tego wśród kobiet konkurencję gromi Nika, czyli jedna z dwóch sióstr zawodników. Co więcej, w międzyczasie z czołówką walczył nieskaczący już Cene Prevc.

Aktualny sezon to popis umiejętności właśnie Domena. Słoweniec do tej pory wygrał aż 11 z 20 rozegranych konkursów Pucharu Świata i jest niemal o krok od wywalczenia pierwszej w karierze Kryształowej Kuli. Skoczek nie pozostawił cienia nadziei rywalom także podczas Turnieju Czterech Skoczni i mistrzostw świata w lotach, które także bez większych problemów zwyciężył. Jeśli dodamy do tego wywalczone w marcu 2025 mistrzostwo świata na skoczni dużej w Trondheim, to Prevc w krótkim czasie znacznie wzbogacił swoją gablotę.

26-latek na tym z pewnością nie ma zamiaru się zatrzymywać, a najbliższa okazja do wielkiego sukcesu zbliża się wielkimi krokami. Już 6 lutego rozpoczną się długo oczekiwane igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Skoczkowie rywalizować będą na obiektach w Predazzo, a tam największym faworytem bez dwóch zdań będzie właśnie on.

Co ciekawe, w przypadku wywalczenia złotego medalu na normalnej bądź dużej skoczni Prevc na zawsze zapisze się w historii dyscypliny. W takiej sytuacji będzie on niemal na pewno drugim zawodnikiem, który zdobędzie wielkiego szlema. Brakować będzie mu jedynie formalnej wygranej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W skład tego osiągnięcia wchodzą wygrana w PŚ, Turnieju Czterech Skoczni, złoto mistrzostw świata, mistrzostw świata w Lotach i złoto igrzysk olimpijskich (wszystko indywidualnie). Jedynym do tej pory skoczkiem z takimi sukcesami jest legendarny Matti Nykaenen.

Tego nie dokonali Stoch i Małysz. Reszta Polaków nawet nie jest blisko

Jak sytuacja wielkiego szlema wygląda w przypadku polskich skoczków? Najbliżej tego sukcesu był Kamil Stoch. W końcu ten w swoim dorobku ma dwie Kryształowe Kule, trzy złota igrzysk olimpijskich, trzy wygrane w Turnieju Czterech Skoczni i złoto mistrzostw świata. W kolejki brakuje mu tylko złota MŚwL. Najbliżej był w 2018 roku, gdy w Obesrtdorfie zajął 2. miejsce. Wtedy lepszy okazał się Daniel-Andre Tande.

Nieco dalej był Adam Małysz. Aktualny prezes Polskiego Związku Narciarskiego poza wygraną "generalki" PŚ w swoim dorobku ma także złote medale MŚ oraz TCS. Nigdy jednak nie wygrał złota olimpijskiego (trzy srebra) ani MŚwL. Najwyżej był w 2010 roku w Planicy, gdy zajął 4. miejsce.

Wśród skoczków z naszego kraju, którzy spełnili chociaż jeden warunek wielkiego szlema możemy wymienić jeszcze Wojciecha Fortunę (złoto IO, 1972 rok), Piotra Żyłę (dwa złota MŚ, 2021 i 2023 rok) oraz Dawida Kubackiego (złoto MŚ w 2019 rok i TCS, 2020 rok).

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22. Indywidualna rywalizacja skoczków zaplanowana jest na poniedziałek 9 lutego (skocznia normalna) oraz sobotę 14 lutego (skocznia duża)

