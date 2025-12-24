Małysz i Hannawald kontra Lubaszenko i Pazura. O tym meczu mówiła cała Polska

W maju 2003 roku, a więc już po zakończeniu sezonu zimowego, w trakcie którego Adam Małysz sięgnął po trzecią z rzędu Kryształową Kulę, doszło do mocno nietuzinkowego zdarzenia. "Orzeł z Wisły", wraz z licznymi kolegami po fachu, zrzeszonymi w ramach kadry "Skoczkowie Europy", zmierzył się w meczu piłkarskim z Reprezentacją Artystów Polskich.

Kapitanami obu zespołów byli odpowiednio Małysz oraz Olaf Lubaszenko, a na murawie znalazły się szeroko rozpoznawalne postaci. Wyjściowe jedenastki obu zespołów prezentowały się następująco:

Skoczkowie Europy: Ojrzanowski - Kuttel, Steiert, Kutin, Hautamaeki - Liegl, Doleżal, Hannawald - Uhrmann, Małysz, Schmitt

Reprezentacja Artystów Polskich: Piskorz - Schenker, Robakiewicz, Wiszniowski, Pazura - Milowicz, Kościkiewicz, Lubaszenko, Nejman - Zelt, Friedman

Sędzią głównym spotkania był Michał Listkiewicz, wówczas wciąż pełniący funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli zaś mowa o trenerach, to w przypadku obu ekipy stery przejęły duety - skoczków prowadzili Apoloniusz Tajner i Jerzy Engel, z kolei artyści otrzymywali wskazówki od Kazimierza Górskiego i Andrzeja Strejlaua.

Całość miała charakter charytatywny - przychody z meczu, który odbył się na wypełnionym po brzegi stadionie Legii Warszawa przy Łazienkowskiej, przypadły Fundacji TVN "Nie jesteś sam" oraz Fundacji Izabeli i Adama Małyszów "Wystarczy chcieć". Warto nadmienić, że w akcję włączyła się też ówczesna pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska, a całość odbywała się także pod hasłem "Skok do Europy" - co naturalnie było nawiązaniem do zbliżającego się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Małysz w roli piłkarza, naprzeciw wielkie polskie gwiazdy. Ten mecz przyciągnął tłumy

Samo starcie - które odbyło się w skróconym, bo 70-minutowym wymiarze - zakończyło się zwycięstwem skoczków 2:1. Wynik został otworzony już w 3. minucie, kiedy to Michal Doleżal - po latach trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich - dopadł do piłki na prawej flance i zagrał do Michaela Uhrmanna. Niemiec zaś z okolic 13. metra pewnym strzałem pokonał Dariusza Piskorza.

Podwyższenie prowadzenia przyniosła skoczkom ponownie akcja po prawej stronie boiska - Nicolas Dessum wykazał się sporą walecznością, po czym zagrał wprost pod bramkę, a tam już czyhał Robert Kranjec, który uderzył z pierwszej piłki i w 21. minucie było już 2:0.

Artyści zdołali jednak "odgryźć się" rywalom - w 49. minucie niespodziewanie w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Filip Sojka, który skutecznie wywiódł w pole Leszka Ojrzanowskiego i zdobył gola kontaktowego.

Wynik potem już się nie zmieniał, jednak bez najmniejszych wątpliwości to nie on był tamtego dnia najważniejszy. Całe wydarzenie można było uznać za niemały sukces, o czym świadczy chociażby fakt, że koncepcja była powtarzana w kolejnych latach, choć już z nie tak spektakularnymi sukcesami.

Cztery edycje starć skoczków i artystów. Pomysł okazał się hitem

Adrian Dworakowski z portalu Skijumping.pl w tekście wspominkowym z 2018 roku przytaczał, że w 2004 roku doszło do aż dwóch takich starć, kolejno 7 maja na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego w Płocku oraz 8 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie - artyści wygrywali kolejno 1:0 i 4:2.

Ostatnia edycja rywalizacji doszła do skutku w 2005 roku na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. "Rangę wydarzenia miał podnieść występ dwóch superstrzelców Wisły Kraków i reprezentacji Polski, Macieja Żurawskiego i Tomasza Frankowskiego, jednak ostatecznie 15 maja na murawie stadionu Wisły nie pojawił się żaden z nich" - opisywał Dworakowski. Jedynego gola w spotkaniu zdobył Robert Kranjec.

