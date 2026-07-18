Małysz aż cmoknął z zachwytu. 19-latek robi furorę. "Skubany potrafi latać"

Kamil Waszek w zawodach pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zadebiutował dopiero nieco ponad dwa lata temu. Skoczek LKS Olimpia Goleszów, której zawodnikami w przeszłości byli m.in.: Tadeusz Fijas, Jan Legierski, Apoloniusz Tajner i Władysław Tajner, był odkryciem poprzedniego lata.

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Waszek zajął trzecie miejsce w zawodach FIS Cup w austriackim Villach. Wygrał wówczas Adam Niżnik, a drugi był Austriak Janni Reisenauer. Zawodnik wystąpił jeszcze w Szczyrku, ale potem zniknął. Jak się okazało, miał problemy z dyskopatią i przepukliną kręgosłupa. To kontuzja, która ciągnęła się od wielu miesięcy.

Kacper Tomasiak już wygrywa, sensacja na podium w Szczyrku

Kamil Waszek błysnął już ubiegłym sezonie. Mógł zastąpić Kacpra Tomasiaka

Waszek pod okiem trenera Krzysztofa Bieguna wyraźnie poprawił fazę lotu, ale ze względu na problemy z kręgosłupem, miał jeszcze ubiegłej zimy duże braki motoryczne. Szkoleniowiec chwalił jednak 19-latka za bardzo dobre czucie powietrza.

Wobec tego, że po upadku w Vikersund z kadry Polski na zawody PŚ w Planicy wypadł Kacper Tomasiak, Waszek był tak naprawdę jedynym kandydatem, który mógł być brany pod uwagę. By nie stracić kwoty startowej, Polska musiała znaleźć bowiem juniora na miejsce Tomasiaka. Trener kadry Maciej Maciusiak nie zdecydował się jednak zaryzykować. I słusznie.

Waszek miał bardzo udane ostatnie tygodnie poprzedniego sezonu zimowego. W zawodach Pucharu Kontynentalnego zdobył punkty, czym zapewnił sobie możliwość startu w Pucharze Świata. Wygrał też zdecydowanie Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. W mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer był 18. indywidualnie, a w konkursie drużynowym zajął piąte miejsce razem z: Konradem Tomasiakiem, Szymonem Sarniakiem i Łukaszem Łukaszczykiem. Chwilę po tych zawodach stanął na podium Alpen Cup. Do tego w czasie Orlen Cup ustanowił rekord Średniej Krokwi. To bez dwóch zdań był dla niego przełomowy sezon.

19-latek był sensacją w Szczyrku. Małysz: skubany umie latać

Polscy skoczkowie mają już za sobą start w pierwszych zawodach tego lata. W Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku jak na dłoni widać, że młodzież przejęła stery. Najwyżej sklasyfikowanym 30-latkiem był bowiem Jakub Wolny, który zajął piąte miejsce.

Triumfował multimedalista olimpijski Kacper Tomasiak, który wyprzedził innego medalistę z Predazzo Pawła Wąska. Trzeci był 19-letni Waszek. I to on zrobił duże wrażenie.

- Starsi skoczkowie nie będą mieli łatwo i to widać już po pierwszych zawodach. mamy wiele zdolnej młodzieży i to nie mówię tylko o Kacprze Tomasiaku. Robią naprawdę duże postępy. Mamy wielu chłopaków, którzy predyspozycje do tego, by odnosić sukcesy. Cieszę się, że znowu mamy na kim bazować - mówił Adam Małysz, były znakomity skoczek i były prezes PZN, w rozmowie z Interia Sport.

Waszek w Szczyrku spisywał się znakomicie. W pierwszej serii oddał najdłuższy skok w całym konkursie - 106,5 m. Pozostali skoczkowie skakali kilka metrów bliżej. Po tym skoku Waszek, który otrzymał niższe noty, zajmował siódme miejsce. W serii finałowej było 6,5 m krócej, ale 19-latek skakał z najniższej belki startowej. Był jednak najlepszym skoczkiem w drugiej serii. Nawet nasi najlepsi skoczkowie skakali z wyższej platformy. To tylko pokazuje, że mamy do czynienia naprawdę z dużym talentem. Pod wrażeniem tego zawodnika był sam Małysz.

To bardzo fajny skoczek. Może nie ma petardy na progu, ale skubany umie latać. To bardzo dobrze rokuje, jeśli chodzi o loty narciarskie

Od lewej: Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak i Kamil Waszek Grzegorz Momot PAP

Maciej Maciusiak i Stefan Horngacher Grzegorz Momot PAP

Adam Małysz z rzeżbą... Adama Małysza Grzegorz Momot PAP





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