Maciusiak zobaczył skoki Stocha i zdecydował. Nie mogło być inaczej. Jest komunikat PZN

W tym sezonie Pucharu Świata rywalizacja drużynowa Biało-Czerwonym nie wychodzi i to dość delikatne stwierdzenie. Zarówno w duetach, jak i pełnych drużynach podopieczni Macieja Maciusiaka są dalecy od wyników, do których zdążyli przyzywczaić kibiców w latach 2014 - 2022.

Na całe szczęście w najważniejszym momencie Polacy zdołali wskoczyć na poziom, który przyniósł kibicom ogrom radości. Mowa rzecz jasna o konkursie duetów na igrzyskach olimpijskich. W tymże Biało-Czerwoni wypadli świetnie i w składzie: Paweł Wąsek oraz Kacper Tomasiak sięgnęli po srebrne medale.

Maciusiak zdecydował ws. Stocha. Mistrz zamknie konkurs

Po igrzyskach w polskich skokach próżno szukać pozytywów. Biało-Czerwoni wyglądają słabo i nie zmieniło się to w Planicy. W piątkowym konkursie indywidualnym mieliśmy tylko trzech skoczków. Najlepiej spisał się Piotr Żyła, który zajął... 29. miejsce. Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł nie zakwalifikowali się do rundy finałowej.

Wszystko w roli kibiców obserwowali Dawid Kubacki i Klemens Joniak. Wobec tego wybór składu na sobotni konkurs drużynowy nie wydawał się oczywisty. Ostatecznie trener naszej kadry postawił na doświadczenie i poza składem pozostawił zaczynającego swoją przygodę z "mamutami" - Klemensa Joniaka.

Wobec tego w sobotę rano Polacy wystąpią w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz Kamil Stoch. Dla naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego będzie to ostatni konkurs drużynowy w całej karierze. Początek rywalizacji o 9:30. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Thomas Thurnbichler nie umieścił Piotra Żyły w składzie na konkurs drużynowy MŚ w Trondheim AFP

Piotr Żyła i Kamil Stoch - najstarsi polscy skoczkowie z drużyny, która powalczy dziś o medal MŚ w lotach JURE MAKOVEC / AFP / East News / GEORG HOCHMUTH / APA AFP

Kacper Tomasiak błysnął w Innsbrucku. Znacznie gorzej spisał się Kamil Stoch Urs Flueeler/Associated Press/East News / Eurosport East News

