Maciusiak zdecydował ws. Tomasiaka. Ten ma nad czym pracować. "Spodziewałem się"

Dla Kacpra Tomasiaka poprzedni sezon Pucharu Świata był prawdziwym przełomem. Dzięki bardzo dobrym występom i równej dyspozycji wyrósł na jednego z liderów reprezentacji Polski, a z najważniejszej imprezy czterolecia wrócił z trzema medalami. Wielu kibiców zastanawiało się, czy 19-latek zdoła utrzymać wysoki poziom i potwierdzić swoją formę także w kolejnym sezonie.

Już w lipcu podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku udowodnił, że nadal jest w bardzo dobrej dyspozycji. Wygrał cały konkurs, wyprzedzając Pawła Wąska i Kamila Waszka, o którym w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Ta rywalizacja w pewnym stopniu znalazła również odzwierciedlenie podczas inauguracji Letniego Grand Prix w Wiśle.

Tomasiak spokojny o formę. "Nie ma większych znaków zapytania"

W niedzielnym konkursie na skoczni im. Adama Małysza Tomasiak ponownie okazał się najlepszym z Polaków. Ostatecznie został sklasyfikowany na 10. miejscu po dyskwalifikacji Kamila Waszka, który pierwotnie zakończył zawody na szóstej pozycji. W pierwszej serii Tomasiak uzyskał 120 metrów, natomiast w drugiej poprawił się aż o 11 metrów.

- Myślę, że można to podsumować tak, że jest okej, choć bez jakiegoś wielkiego szału. W całym konkursie chyba ten ostatni skok był tutaj najlepszy. Nie wiem, czy był idealny, ale na pewno był już na naprawdę dobrym poziomie - rozpoczął Tomasiak.

Dzień wcześniej również zakończył rywalizację w czołowej dziesiątce, zajmując siódme miejsce.

Tak jak się spodziewałem, nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie, jaki powinien być zimą. Wciąż jesteśmy w trakcie treningów, więc motoryka nie jest jeszcze na najwyższym poziomie. To powinno przyjść dopiero zimą. Myślę jednak, że pod względem motoryki, prędkości na rozbiegu i takich elementów nie ma większych znaków zapytania

- Nigdy latem nie skakało mi się wybitnie. Zawsze im bliżej zimy, tym było lepiej, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie i zima również okaże się udana - dodał.

Skoki narciarskie. Courchevel bez Kacpra Tomasiaka

Po zawodach opowiedział także o pracy z trenerami nad technicznymi detalami.

- Był taki moment, kiedy trenerzy zwrócili uwagę na konkretny element. Po kwalifikacjach chodziło o początek odbicia, bo pojawiły się tam drobne błędy. Z kolei po pierwszej serii poprawialiśmy końcówkę, a po drugiej trenerzy powiedzieli, że było już dobrze. Nie są to więc jakieś duże błędy, ale zawsze jest kilka detali, które trzeba korygować pomiędzy skokami - wyjaśnił Polak.

Jak przyznał, najważniejszym celem na najbliższe tygodnie jest ustabilizowanie skoków.

- Myślę, że mam już mniej więcej wypracowany model skoku. Teraz trzeba go tylko ustabilizować, żeby wszystkie próby były na tym najwyższym poziomie. Jeszcze trochę do tego brakuje, ale myślę, że jest już całkiem dobrze - pozostaje tylko osiągnąć większą powtarzalność.

Teraz przed Tomasiakiem krótka przerwa od startów. Po zawodach trener Maciej Maciusiak zapowiedział, że w składzie na zawody Letniego Grand Prix we francuskim Courchevel nie znajdą się Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Piotr Żyła oraz właśnie Kacper Tomasiak.

Ostateczny skład reprezentacji Polski na konkursy we Francji ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. Rywalizacja w Courchevel odbędzie się w dniach 8-9 sierpnia, a Polska będzie mogła wystawić sześciu zawodników.

Kacper Tomasiak Action Press / Shutterstock East News

Kacper Tomasiak KRZYSZTOF KUBIAK East News

Kacper Tomasiak podczas spotkania u ministra sportu Jakuba Rutnickiego Filip Naumienko/REPORTER Reporter





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