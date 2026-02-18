Maciusiak zdecydował ws. Stocha. Kubacki reaguje. "Przykro się na to patrzyło"

Zimowe Igrzyska Olimpijskie oficjalnie zakończą się dopiero 22 lutego. Fani niektórych dyscyplin już teraz znają jednak rozstrzygnięcia wszystkich, interesujących ich konkursów. Do tej grupy zaliczają się między innymi sympatycy skoków narciarskich. Za nami bowiem zmagania indywidualne, konkurs drużyn mieszanych oraz debiutujące na włoskiej imprezie zawody Super Teamów.

Te, mimo początkowych obaw, okazały się bardzo owocne dla polskich skoczków. Prawdziwą sensacją tegorocznych ZIO został Kacper Tomasiak, który z Predazzo wraca z rekordową w skali naszego kraju liczbą medali. Wraz z utalentowanym 19-latkiem swój krążek wywalczył także Paweł Wąsek.

Najsłabszym ogniwem naszej kadry był niestety Kamil Stoch. 38-latek, który w przeszłości sięgał po trzy złote medale najważniejszej sportowej imprezy świata, tym razem nie może uznać swoich olimpijskich występów za udane. W konkursach indywidualnych daleki był od walki o czołowe miejsca. To spowodowało, że trener Maciej Maciusiak zmuszony był podjąć ciężką decyzję o "skreśleniu" ikonicznego skoczka z rywalizacji drużyn mieszanych oraz Super Teamów. Ostatni występ Stocha na IO nie potoczył się więc zbyt dobrze.

Kubacki widział, co działo się ze Stochem na IO. "Liczyłem na to, że się obudzi"

Zapewne wiele osób szczerze życzyło Stochowi zupełnie innego scenariusza. Jedną z nich był wieloletni reprezentacyjny kolega 38-letniej ikony - Dawid Kubacki. To on, wraz ze Stochem sięgał po jedyny w historii naszego kraju medal IO w drużynowym konkursie skoków narciarskich.

W tym roku Kubacki nie załapał się jednak do olimpijskiej kadry. Z pozycji eksperta podziwiał on zarówno historyczne wyczyny Tomasiaka, jak również kiepskie występy Stocha. To właśnie drugą z przytoczonych wyżej kwestii postanowił skomentować tuż po zakończeniu olimpijskich zmagań skoczków narciarskich.

"Przykro się na to (skoki Stocha red.) patrzyło. Liczyłem na to, że na tych spokojnych treningach się obudzi, że to będą radosne igrzyska. Wszyscy się borykamy z jakimiś problemami w tych skokach, wiem, że to nie jest łatwe. To nie jest tak, że pstrykniesz palcem i nagle zacznie iść. Jakby tak się dało to zrobić, to byśmy tu wszyscy skakali, łącznie z Kubą (Kotem red.) dalej i też by wygrywał, ale to tak nie działa. Trzeba się napracować, a wyniku tej pracy nigdy nie przewidzisz" - podsumował Kubacki w programie "Zimne Dranie".

Dawid Kubacki Marcin Golba/NurPhoto AFP

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Od lewej: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak Grzegorz Momot PAP

