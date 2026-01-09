Maciusiak zdecydował. Nadszedł komunikat ws. PŚ w Zakopanem. PZN ogłasza

W sobotę 10 stycznia rozpocznie się rywalizacja w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. Maciej Maciusiak zdecydował, że powołanie na konkursy w Polsce otrzymają: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak.

Przypomnijmy, reprezentacja Polski wykorzystała limit przysługującej gospodarzowi zawodów PŚ kwoty krajowej podczas grudniowych zmagań w Wiśle. Wówczas trener naszej kadry postawił wszystko na jedną kartę. Dlatego też w Zakopanem zobaczymy pięciu naszych zawodników.

W trakcie tegorocznej rywalizacji czekają nas dwa konkursy. W sobotę na Wielkiej Krokwi zadebiutuje konkurs duetów. Za to dzień później czeka nas klasyczny konkurs indywidualny.

Biorąc pod uwagę trwający sezon, jak na razie najlepiej spośród wszystkich Polaków w Pucharze Świata radzi sobie Tomasiak. 18-latek na ten moment zajmuje 11. miejsce w klasyfikacji generalnej. 22. jest Kamil Stoch, 27. Piotr Żyła, który ze względu na słabszą formę nie otrzymał powołania, 34. Maciej Kot, 36. Paweł Wąsek i 39. Dawid Kubacki.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z treningów, kwalifikacji i konkursów na skoczni HS140 w Zakopanem w Interii Sport.

Oto harmonogram PŚ w Zakopanem:

Sobota, 10.01.2026

12:00 - Oficjalny trening

14:15 - Kwalifikacje

16:10 - Konkurs duetów

Niedziela, 11.01.2026

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs indywidualny

