Maciusiak zdecydował. Nadszedł komunikat ws. PŚ w Zakopanem. PZN ogłasza

Michał Chmielewski

Po zakończeniu 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni przyszedł czas na kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem zawodnicy będą rywalizować w Zakopanem. W piątkowy wieczór Polski Związek Narciarski ogłosił skład, w jakim "Biało-Czerwoni" przystąpią do weekendowych zmagań. Na tych skoczków postawił Maciej Maciusiak.

Maciej Maciusiak
Maciej MaciusiakMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

W sobotę 10 stycznia rozpocznie się rywalizacja w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. Maciej Maciusiak zdecydował, że powołanie na konkursy w Polsce otrzymają: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak.

Przypomnijmy, reprezentacja Polski wykorzystała limit przysługującej gospodarzowi zawodów PŚ kwoty krajowej podczas grudniowych zmagań w Wiśle. Wówczas trener naszej kadry postawił wszystko na jedną kartę. Dlatego też w Zakopanem zobaczymy pięciu naszych zawodników.

W trakcie tegorocznej rywalizacji czekają nas dwa konkursy. W sobotę na Wielkiej Krokwi zadebiutuje konkurs duetów. Za to dzień później czeka nas klasyczny konkurs indywidualny.

Biorąc pod uwagę trwający sezon, jak na razie najlepiej spośród wszystkich Polaków w Pucharze Świata radzi sobie Tomasiak. 18-latek na ten moment zajmuje 11. miejsce w klasyfikacji generalnej. 22. jest Kamil Stoch, 27. Piotr Żyła, który ze względu na słabszą formę nie otrzymał powołania, 34. Maciej Kot, 36. Paweł Wąsek i 39. Dawid Kubacki.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z treningów, kwalifikacji i konkursów na skoczni HS140 w Zakopanem w Interii Sport.

Oto harmonogram PŚ w Zakopanem:

Sobota, 10.01.2026

  • 12:00 - Oficjalny trening
  • 14:15 - Kwalifikacje
  • 16:10 - Konkurs duetów

Niedziela, 11.01.2026

  • 15:00 - Seria próbna
  • 16:00 - Konkurs indywidualny

Maciej Kot
Maciej KotFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Paweł Wąsek podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo
Paweł Wąsek podczas zawodów Pucharu Świata w SapporoYosuke Hayasaka / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
Kamil StochAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

