Maciusiak zdecydował, członek PZN mocno komentuje. "Też nie rozumiem"

W czwartek Polski Związek Narciarski ogłosił trzyosobową kadrę skoczków na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Cortinie d'Ampezzo i Mediolanie (w przypadku skoków rywalizacja odbędzie się na mitycznych obiektach w Predazzo). Raczej jasne było, że Kacper Tomasiak i Kamil Stoch znajdą się w składzie, niewiadoma dotyczyła trzeciego nazwiska.

Walczyli o nie Maciej Kot, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła, choć ci dwaj ostatni raczej tylko teoretycznie. Maciej Maciusiak zdecydował, że do Włoch zabierze Wąska. Wydawało się, że 26-latek jest na aucie, bo nie poleciał na Puchar Świata do Sapporo. Zawody w Okurayamie według wielu ekspertów i kibiców miały być - pisząc terminologią sportów walki - "eliminatorem" do igrzysk pomiędzy Kotem a Kubackim. A jednak żaden z tej dwójki nie znajdzie się w samolocie do Italii.

Na dość mocne wypowiedzi w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdecydował się członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego Rafał Kot.

- Też nie widzieliśmy innych możliwości uzasadnienia niż ranking olimpijski (Wąska - red.). Trener przekonywał bardzo ogólnie, że Paweł jest perspektywiczny i robi postępy. Tu możemy się spierać (...) Uzasadnieniem było też to, że przykłada się do treningów. To ja pytam: czy inni nie trenują? Wszyscy ciężko pracują - zaczął.

Na sugestię dziennikarza, że być może treningi Wąska ostatnio "wyglądały jakoś rewelacyjnie", odparł: - Co to znaczy rewelacyjne treningi? Z kim miał się porównywać? Słyszałem wielokrotnie o tym, jak to nasi kapitalnie skaczą na treningach, a później bardzo brutalnie weryfikował to Puchar Świata. Nie chcę tego oceniać ani występować przeciwko trenerowi Maciusiakowi. Zrobię to, co mu obiecałem, pchamy ten wózek razem, a rozliczenia przyjdą po sezonie.

Słowa Kota wydawały się zdradzać, że nie do końca podoba mu się wybór szkoleniowca.

Podoba, nie podoba... To ma się podobać trenerowi. To on ma dzięki swoim wyborom osiągać jak najlepsze wyniki. Trzymam kciuki za Pawła, za trenera Maciusiaka oraz za całą naszą ekipę. Natomiast uważam, że nic na razie nie zwalnia trenera Maciusiaka z tego, co powtarza od początku sezonu, czyli że na igrzyska jedziemy po medal

Oceny pracy szkoleniowca mogą być więc w PZN bardzo surowe. Dziennikarz przyznał, że nie rozumie dlaczego Maciusiak nie zaprzeczał, że w Sapporo o trzecie miejsce w kadrze na IO walczą Kot z Kubackim.

- Tego właśnie ja też nie potrafię zrozumieć. O, niech to będzie puenta - zakończył Rafał Kot.

Rafał Kot z Maciejem Kotem Paweł Murzyn East News

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

