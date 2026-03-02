Maciusiak wysłał ostrzeżenie do Tomasiaka. Tuż przed walką o medale, ocena jest wymowna

Nie był to udany weekend dla polskiej kadry na mamuciej skoczni w Kulm. Niewielkie powody do radości dał Piotr Żyła, który w niedzielnym konkursie uplasował się na dziesiątym miejscu. W Bad Mittendorf zabrakło lidera biało-czerwonej drużyny, Kacpra Tomasiaka. Skoczek przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów, gdzie będzie jednym z faworytów do medalu. Maciej Maciusiak ostrzega jednak, że rywalizacja o czołowe lokaty będzie bardzo zacięta.

Trener ubrany w ciepłą, zimową kurtkę z logotypami sponsorów podczas zawodów narciarskich, a w okrągłej ramce narciarz w kasku oraz goglach, z widocznym logo igrzysk olimpijskich.
Po raz drugi w tym sezonie mieliśmy okazję oglądać rywalizację w lotach narciarskich. W styczniu odbyły się mistrzostwa świata w Oberstdorfie, a na przełomie lutego i marca zawodnicy rywalizowali w Bad Mittendorf, co było jednocześnie rozpoczęciem walki o małą kryształową kulę w lotach narciarskich. Jednak i na zawodach w Niemczech i na zawodach w Austrii nieobecny był Kacper Tomasiak, najlepszy skoczek reprezentacji Polski w tym sezonie.

Mistrzostwa świata w lotach odbywały się tuż przed igrzyskami olimpijskimi i wówczas postawiono na treningi przed tą imprezą, co okazało się świetną zagrywką, bo Tomasiak wywalczył trzy medale olimpijskie. Natomiast zawody w Bad Mittendorf odbywały się zaraz przed mistrzostwami świata juniorów, a więc drugiej najważniejszej imprezie dla Tomasiaka. 19-latek w spokoju trenował przed zmaganiami w Lillehammer.

    Tomasiak z trudnym zadaniem przed mistrzostwami. Maciusiak ostrzega

    To, co najważniejsze, a więc konkurs indywidualny na mistrzostwach odbędzie się we czwartek 5 marca. I w tym konkursie Tomasiak udział weźmie na pewno. Co dalej? Na razie nie jest to w pełni potwierdzone, bo mistrzostwa świata juniorów pokrywają się z zawodami Pucharu Świata w Lahti. O tę kwestię w rozmowie ze Skijumping.pl zapytany został Maciej Maciusiak. Wypowiedź szkoleniowca była jednak nieco enigamtyczna.

      "Bliżej jest na pewno start w indywidualnym konkursie, a co dalej... Zobaczymy" - stwierdził Maciusiak. "Leci do Norwegii i na razie na tym zostańmy" - zakończył temat szkoleniowiec po pytaniu, czy Tomasiaka czekają liczne podróże w najbliższym czasie (pomiędzy Lahti a Lillehammer - przyp.red.). Maciusiak podkreślił jednocześnie, że poziom tegorocznych mistrzostw będzie wysoki.

      "To fakt, nie będzie tam łatwo. Poziom mistrzostw świata juniorów będzie w tym roku bardzo wysoki, bo widzimy, jak młodzi zawodnicy się prezentują. Walka będzie bardzo ostra, a kto wygra, czas pokaże. Jednak faworytów do medali taki czterech, pięciu jest" - ostrzega trener przed zawodami w Lillehammer.

