Maciusiak wysłał ostrzeżenie do Tomasiaka. Tuż przed walką o medale, ocena jest wymowna

Po raz drugi w tym sezonie mieliśmy okazję oglądać rywalizację w lotach narciarskich. W styczniu odbyły się mistrzostwa świata w Oberstdorfie, a na przełomie lutego i marca zawodnicy rywalizowali w Bad Mittendorf, co było jednocześnie rozpoczęciem walki o małą kryształową kulę w lotach narciarskich. Jednak i na zawodach w Niemczech i na zawodach w Austrii nieobecny był Kacper Tomasiak, najlepszy skoczek reprezentacji Polski w tym sezonie.

Mistrzostwa świata w lotach odbywały się tuż przed igrzyskami olimpijskimi i wówczas postawiono na treningi przed tą imprezą, co okazało się świetną zagrywką, bo Tomasiak wywalczył trzy medale olimpijskie. Natomiast zawody w Bad Mittendorf odbywały się zaraz przed mistrzostwami świata juniorów, a więc drugiej najważniejszej imprezie dla Tomasiaka. 19-latek w spokoju trenował przed zmaganiami w Lillehammer.

Tomasiak z trudnym zadaniem przed mistrzostwami. Maciusiak ostrzega

To, co najważniejsze, a więc konkurs indywidualny na mistrzostwach odbędzie się we czwartek 5 marca. I w tym konkursie Tomasiak udział weźmie na pewno. Co dalej? Na razie nie jest to w pełni potwierdzone, bo mistrzostwa świata juniorów pokrywają się z zawodami Pucharu Świata w Lahti. O tę kwestię w rozmowie ze Skijumping.pl zapytany został Maciej Maciusiak. Wypowiedź szkoleniowca była jednak nieco enigamtyczna.

"Bliżej jest na pewno start w indywidualnym konkursie, a co dalej... Zobaczymy" - stwierdził Maciusiak. "Leci do Norwegii i na razie na tym zostańmy" - zakończył temat szkoleniowiec po pytaniu, czy Tomasiaka czekają liczne podróże w najbliższym czasie (pomiędzy Lahti a Lillehammer - przyp.red.). Maciusiak podkreślił jednocześnie, że poziom tegorocznych mistrzostw będzie wysoki.

"To fakt, nie będzie tam łatwo. Poziom mistrzostw świata juniorów będzie w tym roku bardzo wysoki, bo widzimy, jak młodzi zawodnicy się prezentują. Walka będzie bardzo ostra, a kto wygra, czas pokaże. Jednak faworytów do medali taki czterech, pięciu jest" - ostrzega trener przed zawodami w Lillehammer.

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP

Maciej Maciusiak Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparcie Polsat Sport