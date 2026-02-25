Maciej Maciusiak przed sezonem 2025/26 przejął pierwszą reprezentację skoczków narciarskich. Było to dla niego duże wyróżnienie, ale także potężne wyzwanie. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot czy Piotr Żyła nie prezentowali się jak za dawnych lat, a Paweł Wąsek czy Aleksander Zniszczoł nie potrafili osiągać wyników, których sami by oczekiwali. Liderem kadry już na początku sezonu został absolutny debiutant - Kacper Tomasiak.

Kibice chcieli głowy Maciusiaka. Igrzyska wszystko zmieniły

Słabe wyniki potęgowały przekonanie, że Maciusiak po zakończeniu sezonu powinien zostać zwolniony. Taką opinię podzielała spora część kibiców i dziennikarzy. Papierkiem lakmusowym miały być jednak zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. W Predazzo wydarzyło się jednak coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Tomasiak wywalczył trzy medale (srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem). To zmieniło optykę wobec pracy Maciusiaka o 180 stopni.

Dzisiaj chyba nikt nie wyobraża sobie polskiej kadry bez Maciusiaka. - Trener jest rozliczany za wyniki, więc sami sobie odpowiedzcie na to pytanie - mówił w trakcie igrzysk prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz.

Maciusiak wprost na temat swojej przyszłości

Słowa Małysza można traktować jednoznacznie jako chęć kontynuowania współpracy. Do tanga potrzeba jednak dwojga. Czy Maciusiak i Małysz rozmawiali już o kolejnym wspólnym sezonie?

Od igrzysk widzimy się cały czas, rozmawiamy o różnych rzeczach, ale jest jeszcze czas i trwa sezon. Jeśli zostaniemy w tym samym składzie personalnym, to jak najbardziej tak, chciałbym dalej pracować z kadrą

Trener podkreślił, że w ostatnich miesiącach było wiele niemiłych sytuacji, z którymi musiał sobie poradzić zarówno on, jak i jego najbliżsi. - Dzisiaj sobie myślę, że z drugiej strony, gdyby wszystko szło cały czas dobrze, to może te igrzyska aż tak by nie cieszyły? - przyznał i dodał, że miał nieskrywaną satysfakcję, iż udowodnił krytykom, że się mylili.

Przed polskimi skoczkami ostatni etap sezonu Pucharu Świata. W najbliższy weekend rywalizacja przeniesie się do Austrii, a konkretnie na skocznie mamucią w Kulm. W konkursie lotów narciarskich nie ujrzymy Tomasiaka, który przygotowuje się do udziału w mistrzostwach świata juniorów. Maciusiak do Austrii zabiera ze sobą Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Klemensa Joniaka.

Maciej Maciusiak doprowadził polskich skoczków do trzech medali na ZIO 2026 Marcin Golba AFP

Maciej Maciusiak Tomasz Jastrzebowski East News

Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej Maciusiak Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

