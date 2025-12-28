Maciusiak ujawnia. Tak Kubacki zareagował na "degradację". Kulisy prosto z kadry

Dawid Kubacki w obecnie trwającym sezonie póki co kompletnie nie przypomina skoczka, który w przeszłości sięgał po mistrzostwo świata. Zawodnik pochodzący z Nowego Targu niemal w każdych zawodach miał problem z dostaniem się do czołowej trzydziestki. Czasem marzenia związane z dobrym wynikiem kończyły się już podczas kwalifikacji. Maciej Maciusiak z tego właśnie powodu wysłał gwiazdora na Puchar Kontynentalny. Oznacza to, że 35-latek nie wystąpi na Turnieju Czterech Skoczni.

Kibice byli zszokowani, ale jednocześnie bili trenerowi brawo za odwagę. Nie jest łatwo kazać tak utytułowanemu zawodnikowi jechać na turniej niższej rangi. Dosyć szybko wszyscy dowiedzieliśmy się jak Dawid Kubacki zareagował na nie najlepsze dla siebie wieści. Kulisy już w Oberstdorfie ujawnił sam Maciej Maciusiak. "To są profesjonaliści. Też widzą, jak wszyscy ciężko pracują. Podam za przykład Dawida Kubackiego, który nie miał żadnych pretensji ani nic, gdy dowiedział się, że nie jedzie na Turniej Czterech Skoczni" - przyznał redakcji "Sport.pl".

Turniej Czterech Skoczni bez Dawida Kubackiego. 35-latek zaimponował Maciusiakowi

"Zaakceptował i powiedział, że będzie dalej walczył. I to pokazuje też charakter całej naszej reprezentacji" - uzupełnił w temacie Dawida Kubackiego. A skoczek zareagował we wzorowy wręcz sposób. Weekend w Engelbergu rozpoczął się dla niego między innymi wygraną serią próbną. Potem w głównym konkursie 35-latek zajął natomiast trzecie miejsce. Fani liczą na powtórkę dobrego rezultatu w sobotnie popołudnie. Kto wie, być może uda się nawet sięgnąć po triumf.

Byłby on naprawdę cenny z dwóch powodów. Poza odblokowaniem skoczka chodzi o dodatkowe miejsce w Pucharze Świata w Zakopanem. O całej sytuacji więcej pisaliśmy TUTAJ. Warto więc w Szwajcarii skakać daleko.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Dawid Kubacki Marcin Golba/NurPhoto AFP

Dawid Kubacki Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP