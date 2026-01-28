Ostatni etap przygotowań skoczków do zbliżających się wielkimi krokami igrzysk olimpijskich odbywa się na niemieckiej ziemi. W ostatni weekend ekscytowaliśmy się mistrzostwami świata w lotach narciarskich. Indywidualnie w Oberstdorfie rywalizację zdominował Domen Prevc. Jego ogromny pech w konkursie drużynowym w dużej mierze przyczynił się do tego, że w rywalizacji drużynowej Japończycy minimalnie wyprzedzili Austriaków.

Występy polskich skoczków na światowym czempionacie zakończyły się ogromnym rozczarowaniem. Na dobrą sprawę jedyny pozytywny aspekt stanowią skoki Piotra Żyły. Popularny "Wiewiór" indywidualnie zanotował 15. miejsce i był jedynym "biało-czerwonym", który w konkursie oddał więcej niż jeden skok. Drużynowo Polacy zajęli natomiast dopiero ósme miejsce, wyprzedzając tylko USA i Kazachstan.

Już przed startem mistrzostw świata wszystkie reprezentacje narodowe ogłosiły kadry na igrzyska we Włoszech. Zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami Maciej Maciusiak zdecydował się postawić na zdecydowanie najlepszego z Polaków Kacpra Tomasiaka, a także kończącego sportową karierę Kamila Stocha. Walka o ostatni bilet do Włoch trwała długo, a finalnie zwycięsko wyszedł z niej Paweł Wąsek.

Austriacy poszli tropem Polaków. W Willingen zabraknie ich dwóch gwiazd

W środę Polski Związek Narciarski odkrył karty i opublikował kadrę zawodników powołanych na zawody Pucharu Świata w Willingen. Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, Maciej Maciusiak postanowił pozostawić w Polsce trzech olimpijczyków.

Do Niemiec pod wodzą Wojciecha Topora wyruszą zatem Piotr Żyła, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł. Pierwszy trener polskiej kadry, podobnie jak Tomasiak Stoch i Wąsek pozostanie w Polsce. Jego decyzją tuż przed igrzyskami jego podopieczni mają skupić się przede wszystkim na indywidualnych treningach. Tomasiaka ominie tym samym drugi weekend zawodów z rzędu - po raz ostatni 19-latka oglądaliśmy w Sapporo.

Podobnym tropem, przynajmniej do pewnego stopnia, zdecydował się pójść Andreas Widhoelzl. Legendarny skoczek, a obecnie trener reprezentacji Austrii zdecydował się nie posyłać do Willingen dwóch z czterech zawodników, którzy za kilkanaście dni we Włoszech mają bić się o złote medale.

Poza kadrą reprezentacji Austrii na zawody bezpośrednio poprzedzające igrzyska olimpijskie znaleźli się czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Jan Hoerl, a także zajmujący ósmą lokatę Stephan Embacher. W najbliższy weekend na skoczni ujrzymy za to innych olimpijczyków, czyliStefana Krafta i Daniela Tschofeniga. Do tej dwójki dołączeni zostali Manuel Fettner, Jonas Schuster, Maximilian Ortner, Clemens Aigner i Lukas Haagen.

Jan Hoerl GEORG HOCHMUTH/APA AFP

Stephan Embacher AFP

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Maciej Czyrek: Były ogromne emocje, ale myślę, że jakoś dałem radę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport