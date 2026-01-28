Partner merytoryczny: Eleven Sports

Maciusiak skreślił gwiazdy, a teraz komunikat z Austrii. Tuż przed igrzyskami

Zawody Pucharu Świata w Willingen dla wielu zawodników będą próbą generalną przed walką o medale na zbliżających się zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Trener polskiej kadry Maciej Maciusiak postanowił pozostawić w kraju całą trójkę, która we Włoszech ma reprezentować nasz kraj. Podobnym tropem poszedł również Andreas Widhoelzl. Trener Austriaków zdecydował, że jego dwie gwiazdy nie wystartują w najbliższych konkursach.

Skoczek narciarski w locie podczas skoku na nartach, ubrany w profesjonalny kombinezon i kask ochronny, w tle jasne, jednolite niebo.
Jan HoerlIMAGO/nordphoto GmbH / HafnerNewspix.pl

Ostatni etap przygotowań skoczków do zbliżających się wielkimi krokami igrzysk olimpijskich odbywa się na niemieckiej ziemi. W ostatni weekend ekscytowaliśmy się mistrzostwami świata w lotach narciarskich. Indywidualnie w Oberstdorfie rywalizację zdominował Domen Prevc. Jego ogromny pech w konkursie drużynowym w dużej mierze przyczynił się do tego, że w rywalizacji drużynowej Japończycy minimalnie wyprzedzili Austriaków.

Występy polskich skoczków na światowym czempionacie zakończyły się ogromnym rozczarowaniem. Na dobrą sprawę jedyny pozytywny aspekt stanowią skoki Piotra Żyły. Popularny "Wiewiór" indywidualnie zanotował 15. miejsce i był jedynym "biało-czerwonym", który w konkursie oddał więcej niż jeden skok. Drużynowo Polacy zajęli natomiast dopiero ósme miejsce, wyprzedzając tylko USA i Kazachstan.

Już przed startem mistrzostw świata wszystkie reprezentacje narodowe ogłosiły kadry na igrzyska we Włoszech. Zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami Maciej Maciusiak zdecydował się postawić na zdecydowanie najlepszego z Polaków Kacpra Tomasiaka, a także kończącego sportową karierę Kamila Stocha. Walka o ostatni bilet do Włoch trwała długo, a finalnie zwycięsko wyszedł z niej Paweł Wąsek.

    Austriacy poszli tropem Polaków. W Willingen zabraknie ich dwóch gwiazd

    W środę Polski Związek Narciarski odkrył karty i opublikował kadrę zawodników powołanych na zawody Pucharu Świata w Willingen. Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, Maciej Maciusiak postanowił pozostawić w Polsce trzech olimpijczyków.

    Do Niemiec pod wodzą Wojciecha Topora wyruszą zatem Piotr Żyła, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł. Pierwszy trener polskiej kadry, podobnie jak Tomasiak Stoch i Wąsek pozostanie w Polsce. Jego decyzją tuż przed igrzyskami jego podopieczni mają skupić się przede wszystkim na indywidualnych treningach. Tomasiaka ominie tym samym drugi weekend zawodów z rzędu - po raz ostatni 19-latka oglądaliśmy w Sapporo.

    Podobnym tropem, przynajmniej do pewnego stopnia, zdecydował się pójść Andreas Widhoelzl. Legendarny skoczek, a obecnie trener reprezentacji Austrii zdecydował się nie posyłać do Willingen dwóch z czterech zawodników, którzy za kilkanaście dni we Włoszech mają bić się o złote medale.

    Poza kadrą reprezentacji Austrii na zawody bezpośrednio poprzedzające igrzyska olimpijskie znaleźli się czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Jan Hoerl, a także zajmujący ósmą lokatę Stephan Embacher. W najbliższy weekend na skoczni ujrzymy za to innych olimpijczyków, czyliStefana Krafta i Daniela Tschofeniga. Do tej dwójki dołączeni zostali Manuel Fettner, Jonas Schuster, Maximilian Ortner, Clemens Aigner i Lukas Haagen.

    W najbliższy weekend w Willingen odbędą się aż trzy konkursy. Na piątek zaplanowano konkurs drużyn mieszanych, w których jednak zabraknie Polaków. W sobotę i niedzielę o godz. 16:00 rozpoczną się natomiast konkursy indywidualne mężczyzn. Relacje z zawodów będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

