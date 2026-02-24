Maciusiak przekazał Stochowi złe wieści. Taka była reakcja. Trener ujawnia

Dla Stocha igrzyska w Mediolanie/Cortinie były ostatnimi w jego karierze. Dla Polaka, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii skoków narciarskich, to również ostatni sezon. Pożegnanie mistrza wciąż trwa w najlepsze, a w trakcie olimpijskich zmagań weteran polskiej kadry pokazał, jak powinien zachować się każdy inny sportowiec na jego miejscu.

Kamil Stoch żegna się ze skokami narciarskimi

Sezon 2025/2026 miał być ostatnim dla Kamila Stocha. Skoczek oczekiwał, że będzie w stanie odejść na swoich zasadach i w najlepszej możliwej formie. Miał nadzieję na to, że na igrzyskach uda mu się wywalczyć olimpijski medal, widać było jednak, że dawny mistrz olimpijski nie jest na tzw. "górce". Mimo tego stara się jednak nie tracić rezonu i do końca zmagań w Pucharze Świata chce dawać z siebie sto procent.

Tam, gdzie nie daje rady sportowo, stara się działać jako dobry kolega i wsparcie. Tak było m.in. podczas konkursu duetów, gdzie nie dostał szansy na występ. To on powiadomił Pawła Wąska, że nie będzie trzeciej serii zmagań i razem z nim cieszył się ogromnie ze srebrnego medalu.

Tak Kamil Stoch zareagował na to, że nie wystąpi w konkursie duetów

W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Maciej Maciusiak postanowił odnieść się m.in. do panującej aktualnie w kadrze atmosfery. Odniósł się do tego, dlaczego ostatecznie nie wybrał Kamila Stocha do konkursu mikstów i duetów i opisał dokładnie jego reakcję na te wieści.

To, jak Kamil się zachował na igrzyskach, to oznaka wielkiej klasy. Tak było wtedy, gdy powiedziałem mu, że nie wystąpi w drużynie mieszanej. Powiedział mi, że nawet nie spodziewał się być, bo mają skakać najlepsi

Wtedy Stoch miał mówić, że przede wszystkim chce skupić się na swoim występie na dużej skoczni, gdzie, jak dotąd, szło mu bardzo dobrze podczas treningów. Przy wyborze do konkursu duetów, polski mistrz zachował się podobnie, jak przy okazji wiadomości o mikstach.

"A przed duetami powiedziałem mu o decyzji dzień po konkursie indywidualnym. Tłumaczyłem, ale od razu powiedział, że rozumie i wybór Pawła to jest bardzo dobra decyzja. Później był z chłopakami i przeżywał to razem z nimi. Nie zdobył medalu, ale zachował się wspaniale, jak wielki mistrz i udowodnił, że jesteśmy jednością" - mówił Maciusiak.

Kamil Stoch PZN materiały prasowe

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Aleksander Śliwka wprost o plotkach transferowych. "Mocno nietrafione". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport