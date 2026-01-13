Maciusiak przed trudną decyzją. Tomasiak pewny igrzysk, ale co ze Stochem? Znamienne słowa trenera

Kamil Stoch przed startem sezonu 2025/2026 w Pucharze Świata ogłosił, że będzie to jego ostatni rok rywalizacji na najwyższym poziomie. Po ostatnim skoku w Planicy nasz mistrz ukłoni się kibicom w Słowenii i odwiesi narty na kołek. Jasne było, że w kalendarzu Stocha na sezon 25/26 zaznaczone będzie kilka terminów.

Pierwszym był Turniej Czterech Skoczni, gdzie Kamil spisał się nieźle, z jedną wpadką, a potem otrzymał wzruszające pożegnanie od organizatorów. Kolejnym bez wątpienia weekend w Zakopanem. Pod względem sportowym skoki na Wielkiej Krokwi Stochowi absolutnie nie wyszły.

Stoch pewny igrzysk? Słowa Maciusiaka mówią wszystko

Kolejne dwa bardzo ważne wydarzenia, to mistrzostwa świata w lotach. Wyjazdu na tę imprezę Stoch jest już pewien. Niewiadomą pozostawała jego sytuacja w kontekście igrzysk. Wyjazdu do Predazzo pewny jest Kacper Tomasiak, a gorszy występ Stocha w Polsce zasiał pewne ziarno niepewności.

Po konkursie w Zakopanem Maciej Maciusiak ogłosił, że Kamil dostanie czas na odpoczynek i nie zobaczymy go w Sapporo, co było pewnym sygnałem dla Stocha. Kolejny trener wysłał w TVP Sport. - Jasne jest, że pojawiają się zawsze pytania po każdym dobrym skoku o Dawida, o Maćka, o Pawła, czy innego zawodnika... Piotrka, ale decyzję podamy po Sapporo - powiedział w programie "Trzecia Seria".

Nie jest to jednoznaczna deklarcja ws. Stocha, ale bez wątpienia można ją odpowiednio zinterpretować. Wydaje się, że słowa Maciusiaka oznaczają wprost, że o ostatnie miejsce w kadrze na igrzyska do Predazzo powalczy właśnie ta czwórka, a Kamil razem z Kacprem są pewni udziału. - W mojej ocenie Kacper i Kamil to na pewno - ocenił Wiktor Pękala.

