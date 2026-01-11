Maciusiak postanowił ws. Stocha i reszty. Znamy skład Polski na PŚ w Sapporo
Niedługo trzeba było czekać na ogłoszenie składu reprezentacji Polski w skokach narciarskich na najbliższe zawody Pucharu Świata w Sapporo. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Polski Związek Narciarski potwierdził słowa Macieja Maciusiaka dla Eurosportu i podał oficjalnie skład, w jakim w Japonii wystartują "Biało-Czerwoni". Wiadomo, że do Azji nie uda się m.in. Kamil Stoch.
W najlepsze trwa sezon 2025/2026 w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W ten weekend rywalizacja po raz drugi podczas aktualnej kampanii zawitała do Polski, a dokładniej do Zakopanego. Na Wielkiej Krokwi odbyły się dwa konkursy, w sobotę zmagania duetów, a w niedzielę zawodnicy walczyli indywidualnie. "Biało-Czerwoni" szczególnie dobrze spisali się w pierwszy dzień, gdyż Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki w duecie zameldowali się na 3. miejscu.
Nieco gorzej było w niedzielę. W trakcie konkursu panowały bardzo trudne warunki, co zdecydowanie nie pomagało zawodnikom w oddaniu dobrych skoków. Mimo to niezłe 11. miejsce zajął Tomasiak. Do tego 18. był Maciej Kot, a 23. Paweł Wąsek. Gorzej poszło Dawidowi Kubackiemu i Kamilowi Stochowi. Obaj zakończyli rywalizację po pierwszej serii.
Takie wyniki Polaków sprawiły, że pod znakiem zapytania znalazł się sens wylotu do Sapporo kilku z naszych zawodników. W końcu na horyzoncie pojawiają się igrzyska olimpijskie.
Ci mogliby w spokoju potrenować oraz poszukać odpowiedniej dyspozycji. Wobec tego spodziewano się kilku zmian. Wszystko ogłoszono kilka chwil po zakończeniu rywalizacji na Wielkiej Krokwi.
Dwie zmiany w polskiej kadrze, Maciusiak postanowił
Jak przekazał na antenie Eurosportu trener Maciusiak do Japonii nie uda się Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek, a ich miejsce zajmą obecni tam (Sapporo gościło Puchar Kontynentalny) Aleksander Zniszczoł i Klemens Joniak. Poza nimi w Azji wystartują jeszcze Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kacper Tomasiak. Jego słowa po chwili znalazły także potwierdzenie w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.
- Trener Maciej Maciusiak wybrał skład na kolejny weekend Pucharu Świata w Sapporo. Na legendarnej Okurayamie wystartują: Klemens Joniak, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kacper Tomasiak - przekazano.
Zawody Pucharu Świata w Sapporo odbędą się już w następny weekend (17 i 18 stycznia).