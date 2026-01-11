Maciusiak postanowił ws. Stocha i reszty. Znamy skład Polski na PŚ w Sapporo

W najlepsze trwa sezon 2025/2026 w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W ten weekend rywalizacja po raz drugi podczas aktualnej kampanii zawitała do Polski, a dokładniej do Zakopanego. Na Wielkiej Krokwi odbyły się dwa konkursy, w sobotę zmagania duetów, a w niedzielę zawodnicy walczyli indywidualnie. "Biało-Czerwoni" szczególnie dobrze spisali się w pierwszy dzień, gdyż Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki w duecie zameldowali się na 3. miejscu.

Takie wyniki Polaków sprawiły, że pod znakiem zapytania znalazł się sens wylotu do Sapporo kilku z naszych zawodników. W końcu na horyzoncie pojawiają się igrzyska olimpijskie.

Ci mogliby w spokoju potrenować oraz poszukać odpowiedniej dyspozycji. Wobec tego spodziewano się kilku zmian. Wszystko ogłoszono kilka chwil po zakończeniu rywalizacji na Wielkiej Krokwi.

Dwie zmiany w polskiej kadrze, Maciusiak postanowił

Jak przekazał na antenie Eurosportu trener Maciusiak do Japonii nie uda się Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek, a ich miejsce zajmą obecni tam (Sapporo gościło Puchar Kontynentalny) Aleksander Zniszczoł i Klemens Joniak. Poza nimi w Azji wystartują jeszcze Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kacper Tomasiak. Jego słowa po chwili znalazły także potwierdzenie w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

- Trener Maciej Maciusiak wybrał skład na kolejny weekend Pucharu Świata w Sapporo. Na legendarnej Okurayamie wystartują: Klemens Joniak, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kacper Tomasiak - przekazano.

Zawody Pucharu Świata w Sapporo odbędą się już w następny weekend (17 i 18 stycznia).

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Kamil Stoch PZN materiały prasowe

Kacper Tomasiak Rex Features/East News/ Rex Features/East News East News