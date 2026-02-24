Maciusiak ogłosił ws. Tomasiaka, ten zareagował. Polak jeszcze poczeka

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest o Kacprze Tomasiaku. 19-latek na swoich debiutanckich igrzyskach olimpijskich wywalczył aż trzy medale. Srebro i brąz indywidualnie oraz w konkursie duetów wspólnie z Pawłem Wąskiem tytuł wicemistrzów olimpijskich.

Z tego względu skoczek z miejsca stał się jedną z najbardziej medialnych postaci. Po imprezie czterolecia nie ma jednak zbyt dużo czasu na wytchnienie. W ubiegłą niedzielę po raz pierwszy w karierze wywalczył tytuł mistrza Polski, natomiast pod znakiem zapytania stały jego kolejne występy.

19-latek początkowo miał odpuścić zawody Pucharu Świata w Bad Mitterndorf (HS 235) i Lahti, by udać się do Lillehammer, gdzie odbędą się mistrzostwa świata juniorów. Po igrzyskach zaczęto się jednak zastanawiać, czy ma to sens. Finalnie niedługo po konkursie mistrzostw Polski pojawił się komunikat PZN informujący, że 19-latek powalczy o kolejne medale, właśnie w Norwegii.

Tym samym ominie wspomniane zawody w Austrii oraz Finlandii i na debiut na skoczni "mamuciej" będzie musiał jeszcze poczekać. W rozmowie z TVP Sport zdradził, co osobiście by wolał.

Tomasiak jasno po ogłoszeniu kadry. "Zastanawiałem się"

Nasz skoczek przyznał, że jeszcze przed rozmową z trenerem zastanawiał się, gdzie wolałby pojechać. Wyjawił jednak, że żadna z opcji nie była na tyle kusząca, by postawić sprawę jasno. Wszystko się równoważyło.

- Jeszcze zanim rozmawialiśmy z trenerem na ten temat, to też zastanawiałem się, co bym wolał. Ale tak na dobrą sprawę, to żadna decyzja nie przeważyła jakoś nad drugą. Argumenty za tym, żeby pojechać i za tym, żeby nie pojechać równoważyły się w mojej głowie - powiedział.

Głównym celem Tomasiaka będzie złoto indywidualne. Konkurs na skoczni normalnej Lysgardsbakken zaplanowany jest na 5 marca.

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kacper Tomasiak Matthias Schrader/Associated Press/East News East News

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

