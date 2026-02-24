Maciusiak ogłosił ws. Tomasiaka, ten zareagował. Polak jeszcze poczeka

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po wywalczeniu trzech medali olimpijskich oraz tytułu mistrza Polski Kacper Tomasiak nie uda się na Puchar Świata i nie zadebiutuje na obiekcie do lotów, lecz będzie walczyć w mistrzostwach świata juniorów. Niedługo po oficjalnym ogłoszeniu tych wieści decyzję trenera, Macieja Maciusiaka skomentował sam zainteresowany. Jak przyznał, sam się zastanawiał, co by wolał.

Skoczek narciarski w złotym kasku z polską flagą, ubrany w kombinezon sportowy, na tle tablicy z logotypami igrzysk olimpijskich Milano Cortina 2026, z goglami narciarskimi zawieszonymi na szyi.
Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTERReporter

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest o Kacprze Tomasiaku. 19-latek na swoich debiutanckich igrzyskach olimpijskich wywalczył aż trzy medale. Srebro i brąz indywidualnie oraz w konkursie duetów wspólnie z Pawłem Wąskiem tytuł wicemistrzów olimpijskich.

Z tego względu skoczek z miejsca stał się jedną z najbardziej medialnych postaci. Po imprezie czterolecia nie ma jednak zbyt dużo czasu na wytchnienie. W ubiegłą niedzielę po raz pierwszy w karierze wywalczył tytuł mistrza Polski, natomiast pod znakiem zapytania stały jego kolejne występy.

    19-latek początkowo miał odpuścić zawody Pucharu Świata w Bad Mitterndorf (HS 235) i Lahti, by udać się do Lillehammer, gdzie odbędą się mistrzostwa świata juniorów. Po igrzyskach zaczęto się jednak zastanawiać, czy ma to sens. Finalnie niedługo po konkursie mistrzostw Polski pojawił się komunikat PZN informujący, że 19-latek powalczy o kolejne medale, właśnie w Norwegii.

    Tym samym ominie wspomniane zawody w Austrii oraz Finlandii i na debiut na skoczni "mamuciej" będzie musiał jeszcze poczekać. W rozmowie z TVP Sport zdradził, co osobiście by wolał.

    Tomasiak jasno po ogłoszeniu kadry. "Zastanawiałem się"

    Nasz skoczek przyznał, że jeszcze przed rozmową z trenerem zastanawiał się, gdzie wolałby pojechać. Wyjawił jednak, że żadna z opcji nie była na tyle kusząca, by postawić sprawę jasno. Wszystko się równoważyło.

      - Jeszcze zanim rozmawialiśmy z trenerem na ten temat, to też zastanawiałem się, co bym wolał. Ale tak na dobrą sprawę, to żadna decyzja nie przeważyła jakoś nad drugą. Argumenty za tym, żeby pojechać i za tym, żeby nie pojechać równoważyły się w mojej głowie - powiedział.

      Głównym celem Tomasiaka będzie złoto indywidualne. Konkurs na skoczni normalnej Lysgardsbakken zaplanowany jest na 5 marca.

      Sportowiec w czerwonej kurtce z emblematem Polski siedzi przy stoliku, trzymając w ręku brązowy medal na tle ściany z logo sponsorów i zimowego obiektu sportowego. Na stole leżą czerwone rękawiczki.
      Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
      Skoczek narciarski w białym kombinezonie i złotym kasku ląduje na nartach podczas zawodów olimpijskich, w tle śnieżne podłoże i kilkuosobowy tłum niewyraźnych postaci.
      Kacper TomasiakMatthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News
      Kacper Tomasiak
      Kacper TomasiakTOBIAS SCHWARZAFP
