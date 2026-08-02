Maciusiak ogłosił po konkursie. Wskazał na te nazwiska, ostateczna decyzja już niedługo

Dla polskich skoczków inauguracyjny weekend Letniego Grand Prix w Wiśle okazał się słodko-gorzki. W sobotę najlepszym z Biało-Czerwonych był Kacper Tomasiak. Dzień później tę rolę przejął Kamil Waszek. 19-latek po pierwszej serii plasował się nawet w czołowej trójce, a konkurs zakończył na szóstej pozycji. Chwilę po zawodach nadeszła jednak wiadomość o jego dyskwalifikacji.

Szkoleniowiec kadry A, Maciej Maciusiak, początkowo nie wiedział o decyzji sędziów i tuż po konkursie nie szczędził młodemu zawodnikowi pochwał. Przypomnijmy, że dzień wcześniej Waszek nie awansował do serii finałowej po bardzo spóźnionym skoku, jednak trenerzy postanowili dać mu kolejną szansę.

- Już po wczoraj mówiłem, że Kamil prezentował się na treningach bardzo dobrze. Od Planicy był w czołówce większości treningów i po prostu był najlepszym z naszych reprezentantów. Wczorajsza decyzja była wspólna - wszyscy trenerzy byli za tym, żeby wystąpił. Dla nas nie było to więc żadne zaskoczenie. Kamilowi należą się wielkie gratulacje, bo zaliczył debiut i bardzo dobrze poradził sobie w pierwszym skoku - ocenił Maciusiak.

Dyskwalifikacja Waszka. Trener dowiedział się od dziennikarzy

Największe wrażenie zrobił pierwszy konkursowy skok Waszka. Polak poszybował na 137 metrów, uzyskując najdłuższą odległość całych zawodów. Po sobotnim niepowodzeniu wyraźnie zmienił podejście do rywalizacji, co przyniosło efekt.

- Wczoraj może trochę się spalił, ale dzisiaj sam powiedział, że odpuścił już myślenie o tym, co wydarzyło się dzień wcześniej. Każdy zawodnik jest inny i to jest w tym wszystkim fajne. Najważniejsze, żeby każdy potrafił odnaleźć swój spokój na skoczni, a później pokazać go w zawodach - dodał Maciusiak.

Dopiero w trakcie rozmowy z mediami trener został poinformowany przez dziennikarzy o dyskwalifikacji Waszka. Reakcja szkoleniowca była pełna zaskoczenia - dopytywał, czy na pewno chodzi właśnie o tego zawodnika.

Myślę, że problem dotyczył przodu narty - najprawdopodobniej nie mieścił się w szablonie. To dla nas duże zaskoczenie. Na ten moment trudno powiedzieć coś więcej, poczekajmy na dokładne wyjaśnienie, co się wydarzyło

Kolejne zawody LGP coraz bliżej. Maciusiak przekazał ważne informacje

Teraz zawodnicy muszą myśleć o kolejnych starach. Po zawodach w Wiśle rywalizacja przenosi się do Courchevel. Trener reprezentacji ujawnił już pierwsze decyzje dotyczące składu.

- Skład na kolejne zawody podamy normalnie w środku tygodnia, być może nawet wcześniej. Na pewno nie pojedzie - zostaje na treningu - Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki i Piotrek Żyła - podsumował.

Z Wisły - Natalia Kapustka, Interia Sport

Maciej Maciusiak KAI TALLER Newspix.pl

Maciej Maciusiak Damian Klamka East News

Kamil Waszek Ewa Skrzypiec/Materiały prasowe PZN materiały prasowe





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