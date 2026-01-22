Maciusiak ogłasza. Koniec spekulacji ws. Stocha. Jest komunikat PZN

Maciej Maciusiak na początku tego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich ogłosił, że na igrzyska olimpijskie pojedzie dwóch najlepszych skoczków z rankingu olimpijskiego oraz jeden, którego wybierze kadra trenerska. Na przestrzeni sezonu na zdecydowanego lidera wyrósł Kacper Tomasiak.

18-latek stał się pewniakiem na wyjazd do Predazzo i nadzieją na medale we Włoszech. Za plecami Tomasiaka przez cały sezon znajduje się Kamil Stoch, choć przytrafiły mu się pewne wpadki. Mimo wszystko wydawało się niemożliwe, że Maciusiak zdecyduje się odstawić nawet dość nierównego Stocha.

Maciusiak zdecydował. Jest skład na igrzyska

Trener do Sapporo wysłał Macieja Kota oraz Dawida Kubackiego, co wydawało się oczywistym sygnałem, że to właśnie ta dwójka powalczy o trzecie miejsce w kadrze na igrzyska. W kraju został jednak Paweł Wąsek, który dodatkowo trenował na "nartach olimpijskich", co doprowadziło do pewnego zamętu.

Tym bardziej, że Wąsek jest zdecydowanym liderem Polski we wspominanym rankingu olimpijskim. Podczas weekendu w Sapporo Kubacki w tymże zestawieniu wyprzedził Kamila Stocha i wypchnął go poza najlepszą dwudziestkę piątkę klasyfikowanych, ale tego przy nieobecności Stocha należało się spodziewać.

Polacy w Japonii nie pokazali niczego nadzwyczajnego, trudno szukać wielu pozytywów w ich występie. Maciej Maciusiak zdecydowanie nie dostał żadnego sygnału o cudownym przebudzeniu któregokolwiek z nich. Wobec tego wybór składu na igrzyska był dla niego potwornie trudnym wyborem.

Ostatecznie stało się tak, jak zapowiedział. Kadrę desygnowaną do walki o medale w Predazzo poznaliśmy w czwartek 22 stycznia. Do Włoch polecą: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek. O wszystkim dowiedzieliśmy się z komunikatu Polskiego Związku Narciarskiego.

Dla skoczków rywalizacja w Predazzo rozpocznie się dziewiątego lutego. Tego dnia odbędzie się konkurs na skoczni normalnej. Dzień później zobaczymy konkurs drużyn mieszanych. 14 lutego zawodnicy będą rywalizować o medale indywidualne na skoczni dużej, a dwa dni później wszystko skonkluduje konkurs duetów.

