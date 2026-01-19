Partner merytoryczny: Eleven Sports

Maciusiak odkrył karty. Oto kadra na mistrzostwa świata, są powroty

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie, w którym kibice liczą na polskich skoczków. Zanim zameldują się oni we Włoszech, czekają na nich choćby mistrzostwa świata w lotach. Już jakiś czas temu Maciej Maciusiak zapowiedział, że do Oberstdorfu kadra uda się bez Kacpra Tomasiaka. I w poniedziałkowe popołudnie słowa te oficjalnie się potwierdziły. Na terenie naszych zachodnich sąsiadów dojdzie ponadto do dwóch powrotów.

Mężczyzna w sportowej kurtce z logotypami sponsorów idzie po schodach, na głowie ma czapkę zimową, w tle widoczna metalowa barierka oraz fragment skoczni narciarskiej.
Maciej MaciusiakFoto Olimpik/Nur Photo AFP

"Biało-Czerwonym" wciąż nie wiedzie się dobrze w obecnie trwającej zimowej kampanii. Do przełomu nie doszło także podczas niedawno zakończonego weekendu w Sapporo. Na kontynencie azjatyckim wpadki nie ustrzegł się nawet Kacper Tomasiak. Nastolatek podczas sobotnich zmagań nie awansował do serii finałowej. Poprawił się co prawda dzień później, lecz niedosyt tak czy siak pozostanie. Nieoczekiwanego lidera kadry czeka teraz odpoczynek od zmagań o stawkę. W czwartek startują mistrzostwa świata w lotach.

O tym, że Bielszczanina zabraknie na liście powołanych było wiadomo już od kilku dni. "Bierzemy pod uwagę to, że jest jeszcze juniorem. Są przed nim igrzyska, później dalej Puchar Świata. Kacper z lotami więc trochę poczeka. Może Vikersund, jest wcześniej jeszcze Kulm. Są mistrzostwa świata juniorów. Będziemy decydować na bieżąco" - ogłosił Maciej Maciusiak tuż po weekendzie w Zakopanem.

Tomasiak zostaje w Polsce. Tych sześciu zawodników poleci do Niemiec

Kto znalazł się w sześcioosobowym zestawieniu? Odpowiedź otrzymaliśmy w poniedziałkowe popołudnie. Na oficjalnych kontach Polskiego Związku Narciarskiego w mediach społecznościowych pojawiła się specjalna grafika. Po spokojnych treningach w Zakopanem, na belce startowej ponownie pojawią się Kamil Stoch oraz Piotr Żyła. Do Oberstdorfu wybiorą się również Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Klemens Joniak. Wspomniana czwórka niedawno pokazała się kibicom w Sapporo. Na japońskiej ziemi dobrze poradził sobie zwłaszcza wymieniony jako pierwszy mistrz świata z Seefeld.

Zmagania za naszą zachodnią granicą odbędą się w tym tygodniu. 22 stycznia to dzień treningów oraz kwalifikacji. W piątek oraz sobotę zostaną rozegrane po dwie serie konkursowe. W niedzielę o medale powalczą drużyny. Dalekich lotów nie powinno zabraknąć, bo obiekt w Oberstdorfie ma punkt HS na 235 metrze. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w lotach:

Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Klemens Joniak, Aleksander Zniszczoł

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej Maciusiak
Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej MaciusiakMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
Kamil StochANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Zawodnik w stroju narciarskim z numerem 51 siedzi na belce startowej skoczni narciarskiej tuż przed startem, w tle widoczna tablica z informacjami o zawodach FIS Ski Jumping Grand Prix Wisła Malinka oraz osoby techniczne.
Piotr ŻyłaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe

