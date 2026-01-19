Maciusiak odkrył karty. Oto kadra na mistrzostwa świata, są powroty

"Biało-Czerwonym" wciąż nie wiedzie się dobrze w obecnie trwającej zimowej kampanii. Do przełomu nie doszło także podczas niedawno zakończonego weekendu w Sapporo. Na kontynencie azjatyckim wpadki nie ustrzegł się nawet Kacper Tomasiak. Nastolatek podczas sobotnich zmagań nie awansował do serii finałowej. Poprawił się co prawda dzień później, lecz niedosyt tak czy siak pozostanie. Nieoczekiwanego lidera kadry czeka teraz odpoczynek od zmagań o stawkę. W czwartek startują mistrzostwa świata w lotach.

O tym, że Bielszczanina zabraknie na liście powołanych było wiadomo już od kilku dni. "Bierzemy pod uwagę to, że jest jeszcze juniorem. Są przed nim igrzyska, później dalej Puchar Świata. Kacper z lotami więc trochę poczeka. Może Vikersund, jest wcześniej jeszcze Kulm. Są mistrzostwa świata juniorów. Będziemy decydować na bieżąco" - ogłosił Maciej Maciusiak tuż po weekendzie w Zakopanem.

Tomasiak zostaje w Polsce. Tych sześciu zawodników poleci do Niemiec

Kto znalazł się w sześcioosobowym zestawieniu? Odpowiedź otrzymaliśmy w poniedziałkowe popołudnie. Na oficjalnych kontach Polskiego Związku Narciarskiego w mediach społecznościowych pojawiła się specjalna grafika. Po spokojnych treningach w Zakopanem, na belce startowej ponownie pojawią się Kamil Stoch oraz Piotr Żyła. Do Oberstdorfu wybiorą się również Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Klemens Joniak. Wspomniana czwórka niedawno pokazała się kibicom w Sapporo. Na japońskiej ziemi dobrze poradził sobie zwłaszcza wymieniony jako pierwszy mistrz świata z Seefeld.

Zmagania za naszą zachodnią granicą odbędą się w tym tygodniu. 22 stycznia to dzień treningów oraz kwalifikacji. W piątek oraz sobotę zostaną rozegrane po dwie serie konkursowe. W niedzielę o medale powalczą drużyny. Dalekich lotów nie powinno zabraknąć, bo obiekt w Oberstdorfie ma punkt HS na 235 metrze. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w lotach:

Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Klemens Joniak, Aleksander Zniszczoł

