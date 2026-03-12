Maciusiak dostał nagłą wiadomość od Kubackiego. Tajemnicze zniknięcie. "Nie komentujemy"

Zakończenie Pucharu Świata w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami, ale jeszcze kilka konkursów tego sezonu przed nami. Jednym z nich będzie rywalizacji w Oslo, gdzie zobaczymy szóstkę Polaków. Pierwotnie na liście zawodników, którzy mieli polecieć do Norwegii był Dawid Kubacki, ale dzień przed zawodami poinformowano, że Kubacki nie weźmie udziału w zawodach. Nieco więcej na ten temat powiedział trener kadry, Maciej Maciusiak.

Dawid Kubacki podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich siadający na belce startowej
Dawid KubackiAction Press/ShutterstockEast News

Marzec to niemal zawsze miesiąc, w którym końca dobiega Puchar Świata w skokach narciarskich. Nie inaczej będzie i w tym roku i na zawodników czekają skocznie już tylko w trzech miejscowościach. Najpierw skoczkowie o punkty powalczą w Norwegii, a konkretnie w Oslo oraz Vikersund. A tradycyjne zakończenie sezonu odbędzie się w Planicy, gdzie poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w sezonie 2025/2026. Zmagania na Holmenkollbakken rozpoczną się w piątek.

Wówczas zawodnicy wezmą udział w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego. Na starcie zobaczymy sześciu Polaków. Pierwotnie lista reprezentantów biało-czerwonych była identyczna z tą, którą oglądaliśmy w Lahti przed tygodniem, a więc widnieli na niej: Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Przeddzień kwalifikacji doszło jednak do pilnej zmiany.

    Dawid Kubacki nagle zniknął z listy powołanych. Maciej Maciusiak wyjaśnia

    W ostatniej chwili z listy zniknął Kubacki. - Nastąpiła zmiana w składzie skoczków na PŚ w Oslo. Aleksander Zniszczoł zastąpi Dawida Kubackiego - czytamy w krótkim komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego, który został opublikowany w mediach społecznościowych. Do tej pory nie było jasne, dlaczego doszło do takiej roszady. Nieco więcej na ten temat w rozmowie z portalem Skijumping.pl opowiedział trener polskiej kadry, Maciej Maciusiak.

      - W środę, w godzinach popołudniowych, otrzymałem informację od Dawida Kubackiego. To są sprawy osobiste, nie komentujemy ich więcej. Ustaliliśmy, żeby lepiej został w kraju - powiedział lakonicznie szkoleniowiec. Maciusiak dodał jednocześnie, że nie oznacza to, iż Kubacki w ogóle nie pojawi się na skoczni. Ma być obecny na zakończeniu Pucharu Kontynentalnego.

      - Nie jest to dla niego koniec sezonu. Dawid skakał dziś (we czwartek - przyp.red.) w Zakopanem. Jego najbliższy start jest zaplanowany w ramach finału Pucharu Kontynentalnego - wyjaśnił trener reprezentacji Polski. Maciusiak poinformował, że Zniszczoł miał w ostatnim czasie zrobić postępy i stąd decyzja, że to właśnie on zastąpi nieobecnego Kubackiego.

      Zawodnik w kombinezonie sportowym i kasku trzymający narty na ramieniu, w tle lekko zamglony krajobraz, widoczne logo sponsorów na stroju.
      Dawid KubackiIMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and News/East NewsEast News
      Skoczek narciarski w kombinezonie startowym, kasku i goglach trzyma ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, z widocznym napięciem oczekuje na swoją kolej. W tle rozmyci kibice i elementy skoczni.
      Dawid KubackiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
