Maciej Maciusiak zdecydował. Skreślił mistrza świata przed konkursem drużynowym

Polscy skoczkowie na Mistrzostwa Świata w Lotach lecieli bez większych nadziei medalowych. Oczywistym wydawało się, że Biało-Czerwoni o najwyższe lokaty walczyć nie będą. Mimo tego pewnie nawet najwięksi pesymiści nie zakładali, że po pierwszej serii w rywalizacji pozostanie tylko Piotr Żyła.

Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł zakończyli swoje "latanie" na piątkowej pierwszej serii. Cała trójka uplasowała się w czwartej dziesiątce, a to sprawiło, że Maciej Maciusiak stanął przed bardzo trudnym zadaniem - wyborem składu na niedzielny konkurs drużynowy.

Maciusiak ogłosił. Polacy w niezmienionym składzie

Pewniakiem był rzecz jasna Piotr Żyła, ale pozostawała do rozwiązania kwestia Macieja Kota, który czeka w Oberstdorfie w roli rezerwowego. Szkoleniowiec naszej kadry nie mógł przeprowadzić żadnego testu, musiał bazować na tym, co zobaczył w czwartkowych oraz piątkowych skokach.

Decyzja została ogłoszona po zakończeniu sobotniej rywalizacji indywidualnej. Sztab trenerski uznał, że wybór, który został dokonany w czwartek pozostanie w mocy i w niedzielnym konkursie drużynowym Polska wystąpi w składzie: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch oraz Piotr Żyła.

Skreślony został Maciej Kot, a więc drużynowy mistrz świata z Lahti z 2017 roku. Po tym, co zobaczyliśmy jak na razie w Oberstdorfie wydaje się, że Biało-Czerwoni będą się bili o miejsca sześć - osiem. Serię próbną przed konkursem zaplanowano na godzinę 15:15, a start rywalizacji o 16:15. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Thomas Thurnbichler nie umieścił Piotra Żyły w składzie na konkurs drużynowy MŚ w Trondheim AFP

W sobotnich kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła AFP

Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej Maciusiak Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

