Maciej Maciusiak zaapelował do matek. Mówił o sukcesie i przełomie

Tomasz Kalemba

W poniedziałek (9 lutego) polscy skoczkowie narciarscy po raz pierwszy w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego) staną do rywalizacji o medale. Polskim kandydatem do walki o podium na normalnej skoczni będzie Kacper Tomasiak, który z bardzo dobrej strony pokazywał się w dwudniowych seriach treningowych. Biało-Czerwonych podbudowała postawa Anny Twardosz, która zajęła dziesiąte miejsce. W tym miejscu z apelem do matek zwrócił Maciej Maciusiak.

Mężczyzna w czerwonej sportowej kurtce oraz czapce z logo sponsorów stoi przy drewnianej barierce na tle zaśnieżonej skoczni narciarskiej.
Maciej MaciusiakKai Taller/Arena AkcjiNewspix.pl
W skrócie

  • Anna Twardosz zajęła dziesiąte miejsce podczas zimowych igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich.
  • Wynik Twardosz podbudował polską męską kadrę przed rywalizacją na normalnej skoczni.
  • Maciej Maciusiak zaapelował do matek, aby nie bały się przyprowadzać dziewczynki na skocznię.
  Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Anna Twardosz ma za sobą bardzo udany sezon, ale chyba nikt nie przypuszczał, że ta kobieta, która - mimo młodego wieku - tyle przeszła w sporcie i życiu, osiągnie taki sukces. Dziesiąte miejsce w zimowych igrzyskach olimpijskich to wynik, o jakim rok temu mogliśmy tylko marzyć.

Kadrę kobiet w walce o medal na normalnej skoczni wspierał sztab naszej męskiej reprezentacji. Polacy pokazali w Predazzo, że są jedną drużyną. Zresztą podkreślali to trenerzy naszych pań Marcin Bachleda i Stefan Hula.

Wynik Anny Twardosz dodał skrzydeł naszym skoczkom

Ten wynik tylko podbudował naszą męską kadrę i dodał skrzydeł skoczkom. Dzień po konkursie kobiet znakomite skoki na treningu oddawał Kacper Tomasiak, a jedną bardzo dobrą próbę miał też Kamil Stoch. I to była właściwie pierwsza taka na przebudowanej skoczni w Predazzo, bo latem też nie oddał na tym obiekcie ani jednego dobrego skoku. Aż do niedzieli. Może to sygnał, żeby nie skreślać jeszcze wielkiego mistrza.

Niech przykładem dla naszych panów będzie Twardosz, bo w seriach treningowych nic nie wskazywało, że będzie się biła o tak wysokie lokaty, a jednak w konkursie wskoczyła na znacznie wyższy poziom.

To pokazuje, jakim sportem są skoki. Ania była z nami na ostatnim zgrupowaniu w Zakopanem. I nie wyglądało to aż tak dobrze. Różnie się jej wiodło w treningach. W igrzyskowym starcie była bardzo zestresowana, a jednak oddała dwie bardzo dobre próby. Szacunek dla Ani i wielkie gratulacje
mówił Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków.

Maciej Maciusiak
Skoki Narciarskie

    Maciusiak apeluje do matek. "Mam nadzieję, że nie będą się bały"

    Nasz szkoleniowiec ubolewał nad tym, że w Polsce tak niewiele kobiet uprawia skoki narciarskie, ale liczy na to, że po występie 24-latki w Predazzo, to się zmieni. W tym miejscu zaapelował do matek.

    - Ania zrobiła historyczny wynik dla polskich skoków. Mam nadzieję, że rodzice, a szczególnie mamy, nie będą się bały przyprowadzać młodych dziewczynek na skocznię. Ania pokazała, że można walczyć z najlepszymi. Odniosła wielki sukces i mam nadzieję, że to ją jeszcze bardziej napędzi. Ten sukces może być przełomem w kobiecych skokach w Polsce. Liczę na to, że w kolejnych latach będziemy mieli w czym wybierać, bo w naszym kraju praktycznie nie ma selekcji. Tak niewiele dziewczyn garnie się do tego sportu - powiedział Maciusiak.

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Lindsey Vonn
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Skoczek narciarski w niebieskim stroju z numerem startowym 29 oraz złotym kaskiem ląduje na śniegu podczas zawodów olimpijskich, rozstawiając szeroko narty.
    Anna TwardoszKIRSTY WIGGLESWORTHEast News
    Mężczyzna w sportowej kurtce z logotypami sponsorów idzie po schodach, na głowie ma czapkę zimową, w tle widoczna metalowa barierka oraz fragment skoczni narciarskiej.
    Maciej MaciusiakFoto Olimpik/Nur Photo AFP
    Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 38 przygotowuje się do skoku narciarskiego, siedząc na belce startowej na dużej skoczni, obok widać innych skoczków oraz trenerów w sportowych ubraniach, na twarzach skupienie, w tle nocne oświetlenie.
    Kacper TomasiakJAVIER SORIANOAFP

