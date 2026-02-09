Maciej Maciusiak zaapelował do matek. Mówił o sukcesie i przełomie

W skrócie Anna Twardosz zajęła dziesiąte miejsce podczas zimowych igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich.

Wynik Twardosz podbudował polską męską kadrę przed rywalizacją na normalnej skoczni.

Maciej Maciusiak zaapelował do matek, aby nie bały się przyprowadzać dziewczynki na skocznię.

Anna Twardosz ma za sobą bardzo udany sezon, ale chyba nikt nie przypuszczał, że ta kobieta, która - mimo młodego wieku - tyle przeszła w sporcie i życiu, osiągnie taki sukces. Dziesiąte miejsce w zimowych igrzyskach olimpijskich to wynik, o jakim rok temu mogliśmy tylko marzyć.

Kadrę kobiet w walce o medal na normalnej skoczni wspierał sztab naszej męskiej reprezentacji. Polacy pokazali w Predazzo, że są jedną drużyną. Zresztą podkreślali to trenerzy naszych pań Marcin Bachleda i Stefan Hula.

Wynik Anny Twardosz dodał skrzydeł naszym skoczkom

Ten wynik tylko podbudował naszą męską kadrę i dodał skrzydeł skoczkom. Dzień po konkursie kobiet znakomite skoki na treningu oddawał Kacper Tomasiak, a jedną bardzo dobrą próbę miał też Kamil Stoch. I to była właściwie pierwsza taka na przebudowanej skoczni w Predazzo, bo latem też nie oddał na tym obiekcie ani jednego dobrego skoku. Aż do niedzieli. Może to sygnał, żeby nie skreślać jeszcze wielkiego mistrza.

Niech przykładem dla naszych panów będzie Twardosz, bo w seriach treningowych nic nie wskazywało, że będzie się biła o tak wysokie lokaty, a jednak w konkursie wskoczyła na znacznie wyższy poziom.

To pokazuje, jakim sportem są skoki. Ania była z nami na ostatnim zgrupowaniu w Zakopanem. I nie wyglądało to aż tak dobrze. Różnie się jej wiodło w treningach. W igrzyskowym starcie była bardzo zestresowana, a jednak oddała dwie bardzo dobre próby. Szacunek dla Ani i wielkie gratulacje

Maciusiak apeluje do matek. "Mam nadzieję, że nie będą się bały"

Nasz szkoleniowiec ubolewał nad tym, że w Polsce tak niewiele kobiet uprawia skoki narciarskie, ale liczy na to, że po występie 24-latki w Predazzo, to się zmieni. W tym miejscu zaapelował do matek.

- Ania zrobiła historyczny wynik dla polskich skoków. Mam nadzieję, że rodzice, a szczególnie mamy, nie będą się bały przyprowadzać młodych dziewczynek na skocznię. Ania pokazała, że można walczyć z najlepszymi. Odniosła wielki sukces i mam nadzieję, że to ją jeszcze bardziej napędzi. Ten sukces może być przełomem w kobiecych skokach w Polsce. Liczę na to, że w kolejnych latach będziemy mieli w czym wybierać, bo w naszym kraju praktycznie nie ma selekcji. Tak niewiele dziewczyn garnie się do tego sportu - powiedział Maciusiak.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

