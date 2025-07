W tym momencie mam grupę czterech-pięciu skoczków, którzy prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Zobaczymy jednak, jak to wyjdzie w zawodach. One wszystko zweryfikują. Nieco odstają od nich Kacper Juroszek i Jakub Wolny. Fizycznie są w porządku, ale technicznie mają problemy. Szczególnie Kuba. Kacper pracuje bardzo solidnie. Staramy się u niego poprawić ten lot, bo to za długo już trwa. Jest mały kroczek do przodu, ale wciąż jeszcze to nie jest to, czego oczekuje sztab i sam zawodnik