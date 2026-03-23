Maciej Maciusiak snuje plany na przyszłość. Tak zareagował Adam Małysz

Maciej Maciusiak, obejmując przed rokiem posadę trenera kadry polskich skoczków, złożył obietnicę. Tą był medal zimowych igrzysk olimpijskich. I z tej obietnicy się wywiązał. I to z nawiązką, bo Polacy wrócili z Predazzo z trzema medalami.

W dużej mierze to zasługa Kacpra Tomasiaka, który od jesieni przeszedł z rąk Wojciecha Topora i Roberta Matei pod skrzydła Maciusiaka. Wielu obawiało się tego, ale jednak cały nasz sztab pokazał, że do maksimum wykorzystał umiejętności i talent 19-latka.

Słaba zima polskich skoczków, ale z igrzysk wrócili z medalami. Majstersztyk naszego sztabu

Skoczek LKS Klimczok Bystra wrócił z igrzysk z trzema medalami. Dwa zdobył indywidualnie i jeden w duetach razem z Pawłem Wąskiem. To, co sztab na czele z Maciusiakiem zrobił ze skoczkiem z Ustronia, to był majstersztyk. Zawodnik WSS Wisła oddał w sezonie ledwie kilka dobrych skoków, ale w tym były te najważniejsze - na igrzyskach. I wrócił z medalem. Duża w tym zasługa wycofania Wąska z rywalizacji po to, by skupić się na najważniejszej imprezie sezonu.

Cała zima słaba w wykonaniu Polaków i nie ma co tego ukrywać. Biało-Czerwoni zanotowali ledwie kilka dobrych konkursów w sezonie i jeden bardzo dobry - ten w Wiśle. Ani razu polski skoczek nie stanął na podium indywidualnych zawodów PŚ, a raz udało się to w duetach. W Zakopanem dokonali tego Tomasiak i Dawid Kubacki.

Z drugiej strony kadra polskich skoczków znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Swoje najlepsze lata mają za sobą wielkie gwiazdy: Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Maciusiak trafił na czas, kiedy w reprezentacji trwa przebudowa. Na plus na pewno zaliczyć trzeba błysk formy Tomasiaka, ale też punkty zdobyte w PŚ przez Klemensa Joniaka. To skoczek, któremu warto się przyglądać. Zna swoją wartość i z roku na rok czyni systematyczne postępy. Jeśli dalej tak się będzie rozwijał, to w przyszłym sezonie powinien być jednym z liderów kadry.

Adam Małysz zdradza szczegóły dotyczące dalszej pracy Macieja Maciusiaka

A jaka przyszłość czeka trenera Maciusiaka? Szkoleniowiec kadry już po konkursach PŚ w Oslo kreślił scenariusz na przyszłość na łamach Skijumping.pl: - Wiemy, gdzie mamy braki. Będziemy nad tym pracować od kwietnia. Już było małe podsumowanie w sztabie, co musimy zrobić i wdrożymy to w życie.

To wybrzmiało, jakby był pewny utrzymania posady trenera kadry. Po tym, co nasi skoczkowie pokazali na igrzyskach, wydawać by się mogło, że raczej pozostanie na stanowisku. I to byłaby słuszna decyzja, bo po roku pracy i to jeszcze w tak trudnym momencie, nie byłoby dobrze oceniać pracę Maciusiaka. W ostatnich latach każdy z trenerów dostawał zawsze więcej niż sezon. A szkoleniowiec ten pokazał, że zna się na swoim fachu, bo jak inaczej nazwać pokerowe zagrywki związane z wycofaniem zawodników przed igrzyskami.

- Na pewno będę rozmawiał z Maćkiem i ze sztabem. Na razie tylko z mediów dowiaduję się o planie na przyszłość - przyznał Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie z Interia Sport.

Do tej pory związek nie szukał też żadnego innego rozwiązania, co świadczy o tym, że gdyby jednak doszło do zmiany, to byłby to szkoleniowiec z Polski.

Na razie nigdzie nie szukaliśmy, jeśli chodzi o nowego trenera. Gdyby w grę wchodził ktoś z zagranicy, to takie rozmowy powinny być dawno rozpoczęte. Wiem, że w internecie jest burza wokół Maćka. Kibice podkreślają, że tylko igrzyska były dobre w wykonaniu kadry. Z drugiej strony, to właśnie igrzyska były głównym celem na ten sezon. I plan został wykonany

Maciej Maciusiak Tomasz Jastrzebowski Reporter

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/NurPhoto AFP

