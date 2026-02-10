Maciej Maciusiak się nie certolił. Wyłożył kawę na ławę w sprawie Kacpra Tomasiaka

W skrócie Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski na normalnej skoczni w Predazzo w wieku 19 lat.

Trener Maciej Maciusiak podkreślił, że Tomasiak jest przykładem skutecznego działania polskiego systemu szkolenia skoczków narciarskich.

Padło stwierdzenie, że medal Tomasiaka zdejmuje presję z reszty kadry i daje nadzieję na przyszłość polskich skoków.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kacper Tomasiak dokonał czegoś, czego mało kto się spodziewał. W wieku 19 lat i to w debiucie olimpijskim wywalczył w Predazzo srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni. Lepszy od niego był tylko Niemiec Philipp Raimund.

Po konkursie Maciusiak wyściskał się trenerem Niemców Stefanem Horngacherem. Austriak później zaczął wykonywać dziwne, ale przyjacielskie, gesty w czasie rozmowy naszego trenera z dziennikarzami. Wcześniej pogratulował też polskim żurnalistom.

Jagna Marczułajtis-Walczak: To jest bardzo przykre, bo Król-Walas była w dobrej dyspozycji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Maciej Maciusiak: Kacper jest najlepszym przykładem, jak działa polski system

W marcu, kiedy obejmowałeś kadrę, to zapowiadałeś, że na igrzyska jedziecie po medal. Dotrzymałeś słowa.

Maciej Maciusiak: - I bardzo się cieszę, ale podziękowania należą się całemu sztabowi. To jest nasz wspólny medal. Sezon jest, jaki jest, ale dla nas to była najważniejsza impreza, a my z niej nie wracamy bez podium. Ten medal jest bardzo ważny dla całego środowiska i dla wszystkich, którzy są związani ze skokami. Oczywiście gratulacje dla Kacpra. Wielki szacunek dla Kamila i Pawła za walkę, choć im próby akurat nie wyszły.

Kacper to jest zawodnik, jakiego polska jeszcze nie miała?

- Raczej na pewno. Kacper jest dobrym przykładem tego, jak działa polski system. Przeszedł przez wszystkie jego szczeble. Od Szkoły Mistrzostwa Sportowego przez kadrę juniorów i kadrę B. Cały czas robił systematyczne postępy. Znam go od dawna, bo jest w wieku mojego syna Mateusza i razem często startowali. Był wybijającym się zawodnikiem. Startowałem z dużo niższych rozbiegów, a jednak rozwalał system.

Zakręciła się łza w oku?

- Było dużo tych emocji.

Zaraz po konkursie dzwonił do ciebie Adam Małysz. Byłeś w stanie rozmawiać?

- Ciężko było. Takie były emocje. Zresztą przez cały ten konkurs było ich wiele. Po tym brązowym medalu puściły emocje. Widziałem ten skok i byłem przekonany, że da medal. Był najlepszy ze wszystkich, jakie tutaj oddał.

Jak wyglądał Kacper od rana?

- Nie wiem, czy do niego już dotarło to, że jest na igrzyskach olimpijskich. I oby tak zostało.

"Podszedł do tych zawodów, jak stary lis. To wróży wielką karierę"

Po pierwszej serii był czwarty i walczył o medal. W finałowej serii dokończył dzieła.

- Podszedł do tych zawodów, jak stary lis, a był jednym z najmłodszych w stawce. Nawet trudno wytłumaczyć jest to, co zrobił.

Był stres między seriami?

- Pewnie. Już dzień wcześniej jednak zakładaliśmy, że Kacper jest bardzo mocny psychicznie i wytrzyma, jeśli będzie wysoko.

To najmłodszy polski medalista w historii zimowych igrzyska i to też ma swoją wymowę.

- To wróży mu wielką karierę, choć trzeba pamiętać, że to są skoki narciarskie. Już ma medal olimpijski, a przed nim wiele lat startów. Oby cały czas się rozwijał, a będziemy się cieszyć w kolejnych latach. Każdy już przekreślał polskie skoki po tym, jak karierę zakończy Kamil albo ci bardziej doświadczeni zawodnicy, a tymczasem mamy następcę. Mamy więcej takich młodych talentów, a Kacper jest dla nich dobrym przykładem.

Nie trzeba cię szczypać? Wierzysz już w to, co się stało?

- Wierzę. Od pierwszych skoków w Predazzo wiedzieliśmy, że będziemy mocni. Przed igrzyskami dokonaliśmy jeszcze kilku zmian w sprzęcie, bo w przypadku Kacpra nastawialiśmy się na normalną skocznię. Wiedzieliśmy, że będzie wiało z tyłu. Pogoda jednak sprawiła nam figla, bo chcieliśmy, żeby było mocniej z tyłu.

Na dużej też mu pójdzie?

- Dlaczego nie. Jest medalistą olimpijskim. Przygotujemy się najlepiej, jak potrafimy. Nie przekreślam też szans Pawła, czy Kamila. Latem chyba nikogo nie było w "30" na normalnej skoczni, a na dużej wygraliśmy duety. Teraz naszym sprzymierzeńcem będzie spokój. Już nie będzie takich nerwów.

Zdjęliście presję z innych olimpijczyków, bo medal już jest.

- I bardzo się z tego cieszę, bo jechaliśmy na igrzyska i mało kto na nas stawiał. Oby medal Kacpra napędził całą rodzinę olimpijską.

Jesteś już spełnionym trenerem?

- A ja wiem. Medal olimpijski jest, ale to medal całych polskich skoków. Jesteśmy po to, żeby pomagać i mam nadzieję, że tych sukcesów będzie więcej.

W Predazzo - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kacper Tomasiak JAVIER SORIANO AFP

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Kacper Tomasiak na podium olimpijskim PAP/Grzegorz Momot PAP