Maciej Maciusiak ruszył do delegata. Myślał, że to koniec. Żaden trener tego nie dokonał

W skrócie Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak zdobyli srebrny medal w rywalizacji duetów na skoczni olimpijskiej w Predazzo.

Maciej Maciusiak jako trener kadry wraca z trzema medalami z igrzysk olimpijskich.

Medal dedykowany został środowisku skoków narciarskich oraz wspierającym instytucjom.

Maciej Maciusiak, kiedy obejmował kadrę polskich skoczków narciarskich, to zapowiadał powrót z medalem z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Zadanie wykonał z nawiązką, bo wraca z trzema medalami, które zdobyło dwóch zawodników - Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Przez wiele miesięcy "jeżdżono" po Maciusiaku, bo wyniki rzeczywiście nie były zadowalające, a teraz szkoleniowiec z Chochołowa może triumfować. Pokazał kunszt.

Maciej Maciusiak: ruszyliśmy do delegata, to było nie fair

Chyba bardziej szalonych chwil na wieży trenerskiej już nie przeżyjesz?

Maciej Maciusiak: - Tego sobie życzę. Po pierwszym konkursie mówiłem, że było bardzo dużo napięcia. Wydawało się, że w tym drugim będzie łatwiej, bo mieliśmy medale, ale to, co stało się w rywalizacji duetów, to było apogeum. Zaczęliśmy dobrze. Udane dla nas były dwie serie. W trzeciej słabszy skok zanotował Paweł. A potem wydarzyło się to wszystko. Były momenty frustracji i zaniepokojenie przed skokiem Kacpra. Po jego skoku byliśmy zdołowani. Szkoda nam było tego wszystkiego. Zapominamy jednak o tej ostatniej serii. Mamy srebrny medal. Do Kacpra dołączył też Paweł. Gratulacje dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy tu skakali. Poszliśmy wyznaczoną drogą i to się opłaciło. Szacunek dla wszystkich sztabów reprezentacji Polski.

Co krzyczałeś w gnieździe trenerskim i do kogo po skoku Kacpra?

- Już nie pamiętam. Wiem, że miało być dwóch przedskoczków. Georg Spaeth nie przekazał nam informacji, że Kacper już siedzi na belce. On był dla jury takim królikiem doświadczalny. Po prędkości najazdowej widzieliśmy, co się działo. Ruszyliśmy zatem do asystenta, mówiąc mu, że to nie jest fair. Poza tym było miękko na zeskoku i nie było widać linii. Gdyby dokończono ten konkurs, to byłoby to bardzo niesprawiedliwe, a do tego niebezpieczne.

Kacper przed swoim skokiem wyglądał jak bałwan. Był cały ośnieżony. To pokazuje, z czym mieliśmy do czynienia.

- To była ekstremalna sytuacja. Kacper jechał przecież z prędkością 91,4 km/h. To bardzo mało, jak na tę skocznię. Można powiedzieć: taki mamy klimat. Jesteśmy dumni z tego, że zawodnicy wyrwali ten medal.

O Kacprze Tomasiaku mówiliśmy już wiele w poprzednich dniach. Czas na drugiego bohatera - Pawła Wąska. Ty wyciągnąłeś go z samego dnia. To był twój pomysł i twój projekt.

- Paweł przeżywał trudne chwile. Miał bardzo dobry poprzedni sezon. Widzieliśmy, jak wyglądał początek lata, kiedy nie mógł się zaadaptować do nowego sprzętu. Pod koniec już coś drgnęło, ale nie był w stanie przekuć tego na zawody. I pamiętny Turniej Czterech Skoczni. Paweł był tam zdołowany. Do tego doszła dyskwalifikacja za fluor. Porozmawiałem z nim i powiedziałem, że ma pełen zaufanie sztabu i na igrzyska pojedzie. Został wycofany z Pucharu Świata, tylko trenował ze mną. Miał przygotować się stricte pod igrzyska. I wyszło. Ma srebrny medal igrzysk.

Kamil Stoch, choć zabrakło go w tym konkursie, to przyszedł i przeżywał ten konkurs z chłopakami. Jak przyjął decyzję o tym, że nie wystąpi i dlaczego postawiłeś na Pawła?

- Kamil wiedział już po konkursie na dużej skoczni, że duety nie będą dla niego. Powiedział mi to, jak rozmawialiśmy kolejnego dnia. Zaakceptował decyzję. Wiedział, że był słabszy od Pawła.

"To przeszło nasze najśmielsze oczekiwania"

Trzy medale, trudno w to uwierzyć?

- Ten wynik przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Przygotowywaliśmy się szczególnie pod normalną skocznię. W Zakopanem bardzo dobrą decyzję prezentowali Paweł z Kacprem. Można nawet powiedzieć, że byli na równi.

Przejmowałeś kadrę w momencie, kiedy ta była rozbita. Ty od razu zapowiedziałeś medal igrzysk. Wracacie z trzema. To niesamowita historia. To pokazuje, że warto było postawić na ciebie, choć mocno obrywałeś przez wiele miesięcy?

- Obrywam cały czas i jestem na to przygotowany. Przejmowałem kadrę i wiedziałem, jaki jest potencjał całej grupy. To, że jedni z młodszych z całego naszego systemu zdobywają medale, to przeszło już nasze najśmielsze oczekiwania.

Była wielka symbolika tego konkursu. Na belce usiedli młodzi zawodnicy. Nasze wielkie gwiazdy stały gdzieś z boku i patrzyły, jak ich koledzy z kadry sięgają po medale. To wokół Pawła i Kacpra będziesz budował kadrę na kolejne lata?

- W całym poprzednim sezonie obrywaliśmy, że nie ma młodych zawodników. A oni są. Oczywiście w Austrii jest ich więcej, ale poza nią nie ma kraju, w którym byłoby lepiej. Mamy duży potencjał. Bez dwóch zdań Kacper i Paweł, to są w tej chwili nasi liderzy.

Komu dedykujesz ten medal.

- Całemu środowisku skoków narciarskich, ale też ministerstwu i Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Sztabom, zawodnikom i ich rodzinom.

Zajmowałeś się przez pewien czas Orlen Cupem. Mówiło się, że w Polsce nie ma systemu. A my jednak dalej "produkujemy" skoczków?

- To coś fantastycznego, że mamy taki cykl. Na pewno to będzie kontynuowane, bo stamtąd wywodzą się medaliści największych imprez.

