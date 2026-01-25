"Maciej Maciusiak odleciał". Jest reakcja trenera polskiej kadry, padły trzy słowa

W skrócie Maciej Maciusiak ogłosił skład polskich skoczków na zimowe igrzyska olimpijskie, wybierając Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha i Pawła Wąska.

Decyzja o nominacji Wąska wzbudziła kontrowersje i krytykę w mediach, a trener podkreślił, że nie żałuje swojego wyboru i chce walczyć o medal.

Maciej Maciusiak broni swoich decyzji, wskazując na przykład Piotra Żyły, który po wycofaniu z konkursów osiągnął najlepszy wynik z Polaków podczas MŚ w lotach.

Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków narciarskich, zdecydował, żę na zimowe igrzyska olimpijskie do Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo pojadą: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Szczególnie dużo emocji budziła nominacja dla tego ostatniego.

Skoczek z Ustronia nie ma udanej zimy. Dlatego raczej nikt nie brał na poważnie wyjazdu Wąska na igrzyska. Większość sądziła, że wybór jest między Maciejem Kotem a Dawidem Kubackim.

Media zakpiły z Macieja Maciusiaka. Ten zareagował. Padły trzy słowa

Tymczasem Maciusiak, który jest najbliżej zawodników, zdecydował się postawić na 26-latka. I swojej decyzji broni, twierdząc, że to była "najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć".

- Dobrze widzieliśmy, jak był porozbijany Paweł Wąsek na Turnieju Czterech Skoczni. W Zakopanem jednak wrócił już do przyzwoitych skoków. Ma rozpisany każdy dzień i skupia się całkowicie na starcie w igrzyskach. To jest oczywiście ryzyko, ale zdania nie zmieniam. Jestem przekonany, że na igrzyska pojedziemy dobrze przygotowani i będziemy walczyć o medale - powiedział Maciusiak w piątek w Oberstdorfie.

Niektóre media tak skwitowały tę wypowiedź trenera kadry: "Maciusiak jedyny. który odleciał w Oberstdorfie". W sobotę dziennikarz tego medium dopytywał: Czy nie boisz się zapowiedzi o medalu, bo one potem są łatwe do weryfikacji?

Maciusiak odpowiedział: - Porozmawiamy po igrzyskach. I odszedł.

Mimo że sezon nie układa się najlepiej dla reprezentacji Polski i czasami widać pewną nerwowość, to jednak trener pozostaje niewzruszony. Przed sezonem zapowiadał walkę o medal na igrzyskach i z tej swojej zapowiedzi nie wycofuje się nawet w momencie, w którym trudno jest wierzyć w powodzenie tej misji.

Skoki narciarskie wiele razy okazywały się przewidywalne

Z drugiej strony skoki narciarskie wiele nauczyły nas w ostatnich latach. Nie takie rzeczy świat widział. Do historii przeszła przecież szarża Kubackiego w Seefeld, który po pierwszej serii konkursu na normalnej skoczni zajmował 27. miejsce, a potem został mistrzem świata.

Cztery lata temu ten sam skoczek zajmował 38. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, mając na koncie tylko 45 punktów, a jednak z Pekinu, a konkretnie z Zhangjiakou wrócił z brązowym medalem. To była jedyna zdobycz Polski na tych igrzyskach. Kubacki najwyżej przed igrzyskami był sklasyfikowany w Niżnym Tagile, gdzie zajął 13. miejsce.

I tu mamy w ogóle niesamowitą historię, bo Wąsek tej zimy zajmuje w klasyfikacji generalnej PŚ 37. miejsce razem z... Kubackim i Słoweńcem Rokiem Oblakiem. A jakie najwyższe miejsce w sezonie zajął skoczek z Ustronia? Tak samo, jak Kubacki przed czterema laty, 13. Tyle tylko, że w Engelbergu. Na koncie ma za to 54 punkty.

Piotr Żyła też został wycofany, a teraz był najlepszym z Polaków

Być może wycofanie Wąska ze startów i skupienie się na treningu, a także na testowaniu sprzętu, przyniesie zaskakujące efekty. Już postawa Piotra Żyły w czasie MŚ w lotach w Oberstdorfie daje nadzieję na to, że wcale nie musi być źle.

39-latek został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni i ostatnie tygodnie spędził na treningu i pracy nad sobą. Efekt? W MŚ w lotach był najlepszy z Polaków. Szału nie było, ale Żyła zajął 15. miejsce, oddając jedne z najlepszych skoków w sezonie. A - jak sam mówił - skoki na treningu w Zakopanem dawały nadzieję na walkę o "10".

- To był solidny występ Piotrka w sobotę. Ten skok w trzeciej serii był nawet trochę lepszy niż ten ostatni. Oczywiście było zdecydowanie krócej, ale wszyscy widzieli, w jakich skakał warunkach. Piotrek wykonał zadania na ten dzień. Jego skoki były bardziej stabilne. Szczególnie w pierwszej fazie lotu, gdzie jeszcze przycinał, a w sobotę lepiej to trzymał - komentował Maciusiak występ wiślanina.

Oczywiście chciałoby się więcej, bo Piotrek latać umie. Akceptujemy jednak tę sytuację. Należą mu się gratulacje, bo walczył. Zajął 15. miejsce, ale potencjał w lotach ma znacznie większy. Wiemy jednak, jak mu się układa ten sezon. Miał solidny początek, ale potem przyszedł kryzys. Skakaliśmy w Zakopanem i jego skoki wyglądały znacznie lepiej. Z treningu na trening rósł poziom jego skoków. I to pokazał w Oberstdorfie. Na tych MŚ też się rozkręca i - mam nadzieję - że w konkursie drużynowym pokaże nam jeszcze lepszą wersję

Na MŚ w lotach już po pierwszej serii konkursowej odpadło trzech z czterech naszych skoczków. Maciusiak zapewniał, że taka sytuacja z całą pewnością nie powtórzy się w Predazzo, gdzie odbędzie się rywalizacja w skokach narciarskich.

- Absolutnie nie wyobrażam sobie sytuacji, że na igrzyskach będzie tylko jeden nasz skoczek w drugiej serii. Jestem pewien, że będziemy mieli trzech zawodników w seriach finałowych. Czegoś takiego, jak w Oberstdorfie na pewno nie będzie - zapowiedział trener kadry polskich skoczków.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

