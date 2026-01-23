Partner merytoryczny: Eleven Sports

Maciej Maciusiak nie owijał w bawełnę. Mocne słowa trenera po klęsce w MŚ

Tomasz Kalemba

To bez dwóch zdań klęska polskich skoczków w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Z czterech naszych zawodników pierwszą serię przebrnął tylko Piotr Żyła. Ostatni raz taka sytuacja, że mieliśmy w tej imprezie tylko jednego Polaka w "30" miała miejsce w 2012 roku w Vikersund. Rok później w Predazzo narodziła się wielka drużyna Biało-Czerwonych. Trener kadry Maciej Maciusiak w mocnych słowach ocenił występ swoich zawodników.

Mężczyzna ubrany w czarną zimową kurtkę z licznymi naszywkami sponsorów, czapkę z logo i napisem Orlen oraz polską flagą stoi na zewnątrz podczas opadów śniegu.
Maciej MaciusiakMarcin Golba / NurPhoto AFP

Tylko Piotr Żyła z polskiej kadry będzie rywalizował drugiego dnia mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Reszta zawodników będzie miała wolne i będzie szykowała się do niedzielnego konkursu drużynowego (25 stycznia).

Wiślanin, który został wycofany w ostatnich tygodniach z rywalizacji, złapał luz i na "mamucie" pokazał, że może się na skoczni dobrze bawić. Po pierwszej serii był 18., a po drugiej zajmuje 16. miejsce.

Maciej Maciusiak: poza Piotrkiem reszta skakała, a nie latała

Pozostali nasi skoczkowie: Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł już zakończyli udział w tej imprezie, bo po pierwszej serii znaleźli się poza "30".

- Bardzo kiepsko skakali nasi zawodnicy. Widzieliśmy już po czwartkowych treningach i kwalifikacjach, że będzie bardzo ciężko. Wyeliminować błędy bez pewności siebie na skoczni mamuciej jest bardzo trudno. Można powiedzieć, że - poza Piotrkiem - reszta skakała, a nie latała. Męczyli się w locie i to bardzo. Szczególnie Dawid. On nie jest specjalistą od lotów i na samym progu było dobrze. Podobnie jak u Kamila. Ale brakowało prędkości w locie - mówił wyraźnie zmartwiony Maciusiak.

Jestem jednak zadowolony z występu Piotrka. Szczególnie z drugiego skoku, bo oddał go w bardzo kiepskich warunkach, a skoczył go normalnie. Tak po Piotrkowemu. To był pierwszy skok tutaj, kiedy nie przyciął pierwszej fazy. I odleciał, choć do tych najlepszych ciągle brakuje
dodał.

Reprezentacja Polski skoczków na ceremonii otwarcia MŚ w lotach
    Będzie zmiana w składzie na drużynę? Jest taka opcja

    W sobotę trzech naszych zawodników będzie miało rozruch i analizę. Kadra chce się pozbierać do niedzielnego konkursu drużyn. Być może w składzie dojdzie do zmiany, bo w odwodzie jest Maciej Kot, który został w Oberstdorfie w rezerwie.

    - Musimy podjąć decyzję, bo gdyby Maciek był brany pod uwagę do drużyny, to nie może w sobotę skakać jako przedskoczek. Jeśli dojdzie do zmiany, to nie ucierpimy wynikowo, bo Maciek prezentuje podobny poziom na tej skoczni, co Dawid, Kamil, czy Olek - przyznał Maciusiak.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Piotr Żyła
    Piotr Żyła został rekordzistą. Tego wyczynu długo nikt nie pobije

    Maciej Maciusiak
    Maciej MaciusiakMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Zawodnik w niebieskim kombinezonie podczas lotu na nartach, w trakcie zawodów skoków narciarskich, na tle rozmytych drzew. Widoczny numer startowy oraz logo sponsorów.
    Piotr ŻyłaFoto OlimpikAFP
    Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
    Kamil StochANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

