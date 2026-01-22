Maciej Maciusiak nie miał złudzeń. Ogłosił to ws. Kubackiego. Jest komunikat PZN

Maciej Maciusiak postanowił przetrzymać kibiców w napięciu w kontekście kadry na igrzyska olimpijskie we Włoszech. Selekcjoner uznał, że listę nazwisk ogłosi w ostatnim możliwym dniu - w czwartek 22 stycznia. Wcześniej trener naszej kadry ogłosił kadrę na Mistrzostwa Świata w Lotach.

Ta była dość zaskakująca. W składzie powołanym do walki o medale znalazło się bowiem miejsce, choćby dla debiutującego na mamucie Klemensa Joniaka. Oprócz niego Maciusiak powołał także: Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Macieja Kota, Dawida Kubackiego oraz Aleksandra Zniszczoła.

Kot skreślony. Maciusiak postawił na Kubackiego

Jasne było jednak, że do czwartkowych kwalifikacji do konkursu indywidualnego Maciusiak będzie musiał wyselekcjonować czterech najlepszych. W tym musiały trenerowi pomóc dwie oficjalne serie treningowe na skoczni do lotów narciarskich. Po nich czasu na decyzję było naprawdę niewiele.

Treningi pewne kwestie rozjaśniły, a inne pozostały tak naprawdę kwestią szczęścia przy wyborze. Najlepiej w obu seriach spisał się Piotr Żyła, który jako jedyny w obu uplasował się w TOP30. Obok niego miejsce w kadrze na na czwartkowe kwalifikacje zapewnili sobie także Aleksander Zniszczoł oraz Kamil Stoch.

Kwestią otwartą pozostawało to, czy w kwalifikacjach zobaczymy Dawida Kubackiego, czy Macieja Kota. Ostatecznie wybór padł na tego pierwszego, a Kot pozostanie w Niemczech jako rezerwowy. O wszystkim poinformował Polski Związek Narciarski. "Informacja z kadry: Klemens Joniak pojedzie na Puchar Kontynentalny. Maciej Kot zostaje jako rezerwowy na Mistrzostwa Świata w Lotach" - przekazano w komunikacie.

Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej Maciusiak Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

W sobotnich kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła AFP

