Do dość zaskakujących, acz miłych, scen doszło na antenie TVP po kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Szczyrku. Obchodzący w tym dniu 37. urodziny Piotr Żyła odebrał z rąk reportera osobliwy prezent. W pudełku znajdowała się fajka. Na gest redakcyjnego kolegi bez wahania zareagował prowadzący studio Maciej Kurzajewski. "Nie namawiamy Piotra do palenia. Wiemy, że palenie szkodzi. Fajka miała wymiar symboliczny" - wypalił prosto z mostu.